Chi era Arman Soldin, giornalista dell’Afp morto in Ucraina

Il giornalista della France Press Arman Soldin è morto durante un bombardamento nei dintorni di Chasiv Yar, località ucraina vicino a Bakhmut, quotidianamente presa di mire dalle forze di Mosca. Aveva 32 anni e collaborava anche con Canal+.

In Ucraina era coordinatore video per l’Agence France-Presse

Coordinatore video, Soldin era stato tra i primi reporter della France Presse a coprire l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio 2022: era arrivato nel Paese già il 25 febbraio, il giorno successivo all’attacco. Soldin, che viveva in Ucraina da settembre, viaggiava e lavorava spesso in prima linea: è morto in un attacco sferrato con razzi Grad a Chasiv Yar, mentre con altri reporter dell’Agence France-Press era insieme a un gruppo di soldati ucraini. I suoi colleghi sono rimasti illesi.

Being caught under a rain of Grad yesterday with a bunch of trench-diggers is probably one of the worst things that I’ve experienced since being in #Ukraine, with rockets exploding less than 50 metres away. Pure terror. Sound on #afp #ukraine #bakhmut #Donetsk pic.twitter.com/aiyBHgYXAm — Arman Soldin (@ArmanSoldin) May 1, 2023

In passato aveva già rischiato molto. Il primo maggio aveva pubblicato su Twitter un video di lui sotto a una pioggia di razzi: «Puro terrore», aveva scritto. Così in un altro tweet: «Un miracolo che nessuno sia stato colpito. Molto probabilmente siamo stati individuati da un drone di osservazione russo. I 30 secondi più lunghi della mia vita».

Aveva iniziato a lavorare per l’Afp come stagista a Roma

Soldin, di nazionalità francese e bosniaco di origini, era nato a Sarajevo. Aveva iniziato a lavorare per l’Agence France-Presse nel 2015 stagista, a Roma, prima di raggiungere l’ufficio di corrispondenza di Londra lo stesso anno. «Era entusiasta, energico, coraggioso. Era un vero reporter di terreno, sempre pronto a partire, incluso nelle zone più difficili», ha detto la direttrice Europa dell’Afp, Christine Buhagiar.

Pochi giorni fa la morte di Bogdan Bitik a Kherson

Arman Soldin è almeno l’undicesimo operatore dei media ad essere ucciso dall’inizio dell’invasione russa. A marzo la polizia ucraina ha riferito che, dal 24 febbraio 2022, nel suo territorio erano stati individuati 54 casi che potrebbero essere considerati crimini di guerra contro giornalisti. La morte di Soldin segue di pochi giorni quella di Bogdan Bitik, giornalista e fixer ucciso il 26 aprile mentre accompagnava a Kherson il collega di Repubblica Corrado Zunino, rimasto per fortuna solo ferito.