Scomparsa Almudena Grandes, chi era la scrittrice

È morta a 61 anni Almudena Grandes, una delle scrittrici contemporanee spagnole più note al grande pubblico. Autrice di romanzi di successo, su tutti quello d’esordio Le età di Lulù, è deceduta a causa di un cancro diagnosticato a settembre dello scorso anno, che purtroppo non è riuscita a superare. Era stata lei stessa, il 10 ottobre, a renderlo pubblico con un articolo sul quotidiano El País: «Una malattia come un’altra, certamente un apprendistato, ma mai una maledizione, né una vergogna, né una punizione», aveva scritto.

Desde Tusquets Editores lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de nuestra querida autora y amiga Almudena Grandes. pic.twitter.com/qINJUxuH5r — Tusquets Editores (@TusquetsEditor) November 27, 2021

Almudena Grandes, esordio con lo scandaloso Le età di Lulù

Nata a Madrid nel 1960 da una famiglia di poeti, Almudena Grandes aveva dimostrato fin da piccola una grande passione per la scrittura. Ma, visto che la madre desiderava per lei una “carriera da donna”, come Grandes stessa ha raccontato, rinunciò agli studi classici per laurearsi in Geografia e Storia all’Universidad Complutense di Madrid. Dopo la laurea, iniziò a scrivere articoli per enciclopedie e copioni cinematografici. Poi nel 1989 l’esordio nelle librerie con Le età di Lulù, opera erotica tradotta in venti lingue e “approdata” nelle sale l’anno seguente, in un adattamento cinematografico con Francesca Neri e Javier Bardem, diretto da Bigas Luna.

Almudena Grandes, i romanzi ambientati durante il franchismo

Negli anni successivi, Almudena Grandes si distanziò dal genere erotico della sua prima opera, dedicandosi soprattutto a romanzi ambientati durante il franchismo, con una rara attenzione ai dettagli dovuta alla sua formazione. Di questo genere è particolarmente celebre la serie Episodi di una guerra interminabile, fatta di cinque libri, tra cui l’ultimo pubblicato nel 2020, La figlia ideale. Recupero della memoria storia, ma anche femminismo al centro delle sue opere: tra i romanzi di maggior successo, che hanno contribuito a consolidare la sua fama internazionale, ci sono Ti chiamerò venerdì, Malena: un nome da tango, Atlante di geografia umana, Cuore di ghiaccio e Baci sul pane.

Perdemos a una de las escritoras referentes de nuestro tiempo. Comprometida y valiente, que ha narrado nuestra historia reciente desde una mirada progresista. Tu recuerdo, tu obra, siempre estará con nosotros, Almudena Grandes. Un abrazo a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/m8N7qlBNKr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 27, 2021

Almudena Grandes, una scrittrice militante

Scrittrice militante impegnata nel femminismo, ma anche nelle battaglie politiche della sinistra (votava per il partito comunista Sinistra Unita), Almudena Grandes ha ottenuto nel corso della carriera numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio nazionale di Narrativa nel 2018. Era sposata con il poeta Luis García Montero, direttore dell’Istituto Cervantes. «Perdiamo una delle maggiori scrittrici della nostra epoca. Impegnata e coraggiosa, che ha raccontato la nostra storia recente da una prospettiva progressista», ha scritto su Twitter il premier spagnolo Pedro Sánchez. «Oggi la letteratura spagnola e i progressisti sono in lutto», ha twittato il socialista Miquel Iceta, ministro della Cultura.