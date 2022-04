Chi era Alex Baroni? La morte 20 anni fa, l’incidente e la relazione con Giorgia del cantante di Onde

Alex Baroni è stato un cantante molto famoso e apprezzato negli anni Novanta. Dal Festival di Sanremo al doppiaggio di cartoni animati Disney, ha rapidamente raggiunto il successo, ma a soli 35 anni è scomparso a causa di un tragico incidente stradale. Allora aveva da pochi mesi rotto la relazione con la cantante Giorgia. Ma chi era Alex Baroni?

Chi era Alex Baroni?

Alessandro Guido Baroni è nato a Milano il 22 dicembre 1966 sotto il segno del Capricorno. Dopo aver iniziato a cantare nei locali milanesi, si è fatto notare come corista per artisti importanti come Eros Ramazzotti, Ivana Spagna e Rossana Casale.

Nel 1994 ha fondato il suo primo gruppo: i Metrica, insieme ad Andrea Zuppini, lanciando immediatamente il primo album, Fuorimetrica. Successivamente è diventato corista al Festival di Sanremo, per poi cominciare a collaborare con Marco Rindaluzzi e Massimo Calabresi, autori e produttori di quasi tutti i suoi album.

Nel 1997 ha invece calcato il palco dell’Ariston nella Categoria Giovani, portando il brano Cambiare. Una canzone che gli è valsa straordinario successo e il premio come miglior voce del Festival. Cambiare ha vinto anche il Premio Volare, riconoscimento intitolato a Domenico Modugno.

I brani più conosciuti

Il primo album solista, Alex Baroni, il cantante lo ha pubblicato nello stesso anno. Il disco ha raggiunto la posizione numero 38 nella hit parade italiana, valendo all’autore anche un’altra grande occasione. Baroni è stato infatti scelto dalla Disney per dare la voce a Hercules, protagonista dell’omonimo cartone animato, nella versione italiana del brano cardine del film, Posso farcela.

Nel 1998 per la prima volta ha partecipato a Sanremo nella Categoria Big, con il brano Sei tu o lei (Quello che voglio). Il suo secondo album è stato pubblicato in quello stesso periodo con il titolo Quello che voglio. Un disco dal quale sono stati estratti altri grandi successi come Onde e Dimmi che ci sei.

La morte

Il 19 marzo 2002, a Roma, Alex è rimasto vittima di un incidente stradale. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, mentre percorreva con la sua moto la circonvallazione Clodia, è stato travolto da un’automobile che stava effettuando una manovra di inversione di marcia illegale. Sbalzato dalla moto, è stato investito da una seconda auto.

A quel punto Baroni è stato ricoverato in stato di coma irreversibile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito, morendo dopo 25 giorni, il 13 aprile, a soli 35 anni.

Il cantante è sepolto nel Cimitero di Greco, a Milano, sua città natale. L’automobilista che invece ha causato l’incidente nel giugno del 2007 è stato scagionato dall’accusa di omicidio colposo e quindi assolto. Il giudice ha infatti ritenuto che la velocità tenuta da Alex Baroni fosse troppo elevata. Inoltre, il cantante non aveva il casco allacciato al momento dell’impatto.

La vita privata di Alex Baroni

Alex Baroni è stato fidanzato con la cantante Giorgia. I due si sono conosciuti nel 1997, rimanendo insieme fino al 2001, fino a pochi mesi prima del tragico incidente. La coppia ha collaborato diverse volte nel corso della carriera dei due cantanti. Baroni ha aiutato la compagna a scrivere il brano È la verità per l’album Girasole e ha scritto il testo di Prima di domani, traccia presente nel successivo disco Senza ali. L’artista romana, dal canto suo, ha collaborato con il partner nella stesura del testo di Fuori dalla mia finestra, uno dei pezzi presenti in Ultimamente.

Dopo l’incidente e la morte dell’ex ragazzo, Giorgia ha vissuto un periodo di crisi profonda, che ha riversato in parte in alcune canzoni composte nei primi anni Duemila. Solo in tempi più recenti è riuscita a ritrovare la serenità.