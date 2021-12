Chi è Yusaku Maezawa, miliardario giapponese che Mosca manderà nello spazio

Mercoledì 8 dicembre segna il grande ritorno della Russia nel business del turismo spaziale. In questa data, a bordo di una navicella Soyuz battente bandiera giapponese, decollerà infatti dal cosmodromo di Baikonur (Kazakistan) il miliardario nipponico Yusaku Maezawa, noto per aver sborsato nel 2017 ben 110,5 milioni di dollari per il dipinto di Basquiat “Untitled”. Destinazione finale, la Stazione Spaziale Internazionale. Maezawa, arrivato in Kazakistan per l’addestramento spaziale a novembre, ha dichiarato di «non avere paura o preoccupazioni» per il viaggio.

Maezawa, l’ultimo prima di lui era stato Laliberte nel 2009

Mosca aveva messo in pausa il programma di turismo spaziale nel 2009. L’ultimo “non astronauta” a viaggiare nello spazio grazie alla Russia era stato il canadese Guy Laliberte, co-fondatore del Cirque du Soleil. Lo scorso ottobre, però, l’agenzia spaziale russa Roscosmos aveva inviato sulla Iss l’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko, che insieme hanno girato le scene di un film in orbita, nel tentativo di battere sul tempo un analogo progetto di Hollywood.

Maezawa, la passione per arte moderna e viaggi spaziali

Yusaku Maezawa, 46 anni, è uno degli uomini più ricchi del Giappone. Nel 1998 ha fondato Start Today, azienda che vendeva album musicali per corrispondenza, e nel 2004 ha lanciato il sito web di vendita di moda al dettaglio Zozotown, che ora è il più grande del Giappone. Maezawa ha due grandi passioni, per le quali è pronto a spendere qualsiasi somma: lo spazio e l’arte moderna. Come detto, è balzato agli onori delle cronache nel 2017 per aver sborsato 110 milioni di dollari per il dipinto di Jean-Michel Basquiat del 1982 “Untitled“, una testa simile a un teschio in olio, acrilico e vernice spray su tela gigante. Per quanto riguarda lo spazio, ha dato vita al progetto di turismo lunare #dearMoon (primo lancio, forse, nel 2023) ed ha speso una cifra importante (non è stata resa nota) per il viaggio con la navicella Soyuz. Ad ogni modo, non tale da intaccare il suo patrimonio netto di 1,9 miliardi di dollari. Maezawa decollerà dal cosmodromo di Baikonur accompagnato dall’assistente Yozo Hirano, produttore cinematografico che documenterà il viaggio per il canale YouTube di Maezawa, che vanta oltre 750 mila iscritti. Sono invece più di 10 milioni i follower su Twitter: il suo account si chiama @yousuck2020, un gioco di parole sul nome.