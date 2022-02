Chi è Yuman, cantante di origini capoverdiane in gara a Sanremo 2022

Yuman è un giovanissimo cantante di origini capoverdiane e romane, in gara tra i big del Festival di Sanremo 2022. Si esibisce nella prima serata della 72esima edizione, con il brano Ora e qui.

Chi è Yuman: biografia

Yuman, nome d’arte di Yuri Santos Tavares Carloia, è un cantante di 26 anni, di origini capoverdiane e romane. Il cantante è nato a Roma nel 1996, da madre romana e padre capoverdiano e ha trascorso l’infanzia nella zona della Cassia. Si è appassionato alla musica da giovanissimo, cominciando a scrivere i suoi testi e a comporre le melodie da adolescente.

Nel 2015 ha vissuto tra Londra e Berlino per fare ricerca musicale e definire meglio il suo stile. Tornato a Roma l’anno successivo, ha iniziato a collaborare con Leave Music, che lo ha prodotto, per poi firmare un contratto con Universal Music.

Yuman è un nome d’arte nato dalla crasi tra il suo nome di battesimo e “Human”. Il giovane cantautore è uno dei Giovani arrivato tra i big alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Si è conquistato il palco dell’Ariston con la canzone Mille Notti. In gara però canta Ora e Qui.

La carriera musicale di Yuman

Nel 2018 è uscito il suo primo singolo ufficiale, Twelve. Tale pezzo è entrato in rotazione in radio fm come 102.5, Radio Deejay, Radio Rai. In seguito, grazie alla canzone Run, il giovanissimo Yuman ha ottenuto successo internazionale. Ha fatto un tour in Germania, e non solo.

Per questo Mtv lo ha proclamato Artista del mese ed è stato inserito nella lista dei 10 artisti più promettenti del 2019 di YouTube. Nello stesso anno Yuman ha pubblicato il suo primo album, Naked Thoughts. È stato tra i pochi artisti italiani scelti dal festival South By Southwest (SXSW) che si tiene ogni anno ad Austin, in Texas. Successivamente ha pubblica il singolo I AM ed è arrivato finalista a Sanremo Giovani 2021.