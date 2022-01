Chi è Virginia Bocelli, la figlia di Andrea pronta a debuttare in Doc – Nelle tue mani

Nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è pronta a debuttare in televisione Virginia Bocelli, figlia del noto cantante lirico e di Veronica Berti: nell’attesa di vederla alla sua prima prova di recitazione durante la puntata in onda giovedì 27 gennaio 2022 in prima serata su Rai Uno, vediamo chi è e in quali altre occasioni he già dato modo di mostrare le sue abilità artistiche.

Chi è Virginia Bocelli

Nata a Livorno il 21 marzo del 2012, Virginia ha 10 anni ed è venuta al mondo due anni prima del matrimonio tra Andrea Bocelli e Veronica. Durante la riservatissima cerimonia di nozze dei genitori, celebrata in una blindatissima chiesa di Livorno con soli 60 invitati, ha portato loro le fedi regalando a tutti i presenti un momento di grande gioia e tenerezza. Molto legata alla sua famiglia, la piccola era in realtà già apparsa in tv durante lo show Ali della libertà. In questa occasione era salita con il palco insieme al padre, che aveva cantato per lei la canzone Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini.

Oltre alla sua dolcezza, la piccola ha già avuto modo di mostrare al pubblico anche le sue doti canore esibendosi insieme al papà nel brano Hallelujah durante il concerto Believe in Christmas tenutosi al teatro regio di Parma. Un’esibizione il cui video ha raggiunto oltre 18 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Di recente, in particolare durante lo scorso Natale, ha inoltre cantato alla Casa Bianca, sempre con Andrea, davanti al Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden.

Chi è Virginia Bocelli e che ruolo interpreta in Doc

Il pubblico avrà ora modo di apprezzare anche le sue doti da attrice a partire dalla terza puntata della fiction Rai. Il ruolo che interpreterà sarà quello di Gaia, figlia di una donna ricoverata e sottoposta alle cure di Andrea Fanti e dello staff medico del suo ospedale.