Chi è Veronica Pivetti, la conduttrice di “Amore Criminale”

Veronica Pivetti è un’attrice milanese di 57 anni. È nota al pubblico italiano per aver presto parte a film e serie di successo, ma anche per aver condotto alcuni programmi televisivi. Nel 2021 è ha presentato su Rai Tre Amore Criminale, trasmissione che racconta le storie di donne morte a causa del femminicidio, ma ha anche calcato il palco dell’Ariston nel 1998. Ma chi è Veronica Pivetti? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Veronica Pivetti: età, altezza, peso, Instagram

Veronica Pivetti è nata a Milano il 19 febbraio 1965, sotto il segno dell’Acquario. Ad oggi dunque ha 57 anni, è alta 168 cm e pesa circa 60 Kg. Dopo aver terminato il liceo artistico dalle Orsoline e poi l’ Accademia di Brera, Veronica Pivetti ha lavorato per un periodo presso la bottega di un pittore, per poi decidere di dedicarsi al cinema e allo spettacolo a tempo pieno.

Da bambina infatti, aveva già debuttato come doppiatrice. A soli sette anni ha prestato la sua voce, negli anni ottanta, in tantissimi cartoni animati: Dragon Ball, Danguard, Tazmania, Widget e Sailor Moon. Così nel 1994 ha partecipato alla trasmissione televisiva “Quelli che… il calcio”, accanto a Fabio Fazio, occasione in cui è stata notata da Carlo Verdone. Proprio il regista le ha affidato il ruolo di Fosca nel film Viaggi di nozze.

Nel 1998 ha condotto accanto a Raimondo Vianello ed Eva Herzigová il Festival di Sanremo. L’anno seguente è sbarcata in televisione e ha partecipato alla fiction televisiva Commesse. Negli anni 2000 ha poi preso parte a diverse serie: Qualcuno da amare, L’amore non basta, Il maresciallo Rocca, Provaci ancora prof! e La ladra. Nel 2018 ha iniziato la conduzione di Amore criminale su Rai 3.

Chi è il marito dell’attrice?

Veronica Pivetti è stata sposata dal 1996 al 2000 con l’attore e conduttore radiofonico Giorgio Ginex e non ha mai avuto figli. Dopo la fine di questa relazione la conduttrice non ha più dichiarato apertamente di essersi impegnata con qualcun altro. Attualmente vive a Roma con una sua amica di nome Giordana.

La sorella dell’attrice è invece Irene, che a lungo ha militato nell’allora Lega Nord diventando anche presidente della Camera.

La malattia di Veronica Pivetti

Veronica Pivetti ha raccontato di aver sofferto di depressione. Ne ha parlato per la prima volta da Mara Venier a Domenica In: “Ho avuto una depressione bella tosta per 6 anni, da cui è uscito un libro comico. È un problema lasciato alle spalle, ma un bagaglio”.