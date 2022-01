Chi è Valentina Furlanetto, ospite di Quarta Repubblica lunedì 10 gennaio 2022

Giornalista e autrice di diversi libri nonché speaker di Radio24, Valentina Furlanetto figura tra gli ospiti che interverranno nel corso della puntata di Quarta Repubblica in onda lunedì 10 gennaio 2022 in prima serata su Rete Quattro: chi è e quali sono le tappe della sua carriera?

Chi è Valentina Furlanetto

Non nuova nella trasmissione condotta da Nicola Porro, in cui è già intervenuta per parlare di diversi temi tra cui il caso di Saman Abbas, la Furlanetto è laureata in Lettere e Filosofia all’Università di Venezia e ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Urbino. Dopo aver trascorso due anni nella redazione di Lettera Finanziaria di Giuseppe Turani, nel 2002 è approdata a Radio 24 per occuparsi di economia, attualità ed esteri.

Durante la sua carriera ha curato e condotto alcune trasmissioni radiofoniche dedicate al Terzo Settore come Senza fine di lucro (2003-2006), Ascolto (2006-2008) e Figli di un Dio minore (2008-2010) per poi curare la rubrica Paese sommerso sull’evasione fiscale (2010-2011).

Ha inoltre affrontato temi internazionali tramita la realizzazione di reportage e inchieste dai principali punti di crisi, tra cui Zaatari e Azrak (Giordania), Malta, Idomeni (Grecia), Ungheria, Mineo (Catania), Bardonecchia, Cona e Lampedusa. Collaboratrice de Il Foglio e de Il Sole 24 Ore, ora conduce I Figli di Enea, storie di nuovi italiani in onda la domenica alle 14 su Radio 24. Si tratta di una trasmissione dedicata a “chi è italiano ma ha radici altrove”, vale a dire immigrati o figli di tali che hanno fatto del nostro paese la loro patria.

I libri di Valentina Furlanetto

Oltre all’attività da speaker, Valentina Furlanetto ha pubblicato diversi libri. Tra questi le due inchieste Si fa presto a dire madre (2010, Melampo editore) e L’Industria della Carità (2013, Chiarelettere), rispettivamente dedicate alla maternità e al business che si cela dietro alcune associazioni di beneficienza. Nel 2018 ha poi pubblicato Prima che gridino le pietre – Manifesto contro il nuovo razzismo mentre la sua ultima fatica, edita nel 2021, è Noi schiavisti – Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa.