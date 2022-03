Chi è Valentina Bellè alias Olivia Olly: torna su Rai2 in Volevo fare la Rockstar, tutto sulla protagonista

Valentina Bellè è un’attrice veronese di 30 anni, nota per aver recitato in numerosi film e fiction di successo, come Fabrizio De André – Principe Libero, I Medici, Sirene. Nel 2022 torna nel piccolo schermo per interpretare Olivia Olly nella nuova fiction Rai Volevo fare la rockstar. Ma chi è Valentina Bellè? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Valentina Bellè? Età, altezza, segno zodiacale

Valentina Bellè è nata a Verona, 16 aprile 1992, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, da papà italiano e mamma tedesca. Ad oggi ha dunque 30 anni, è alta 176 cm e pesa circa 65 kg. Appassionata da sempre di recitazione, dopo aver terminato gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Bellè si è trasferita a soli 19 anni a New York, per continuare a formarsi. Lì ha frequentato l’ambita scuola Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Nel frattempo ha lavorato come modella, posando e sfilando per svariati brand, per poi debuttare sul palcoscenico.

Filmografia di Valentina Bellè

La buca, regia di Daniele Ciprì (2014);

La vita oscena, regia di Renato De Maria (2014);

Maraviglioso Boccaccio, regia di Paolo e Vittorio Taviani (2015);

Il permesso – 48 ore fuori, regia di Claudio Amendola (2017);

Amori che non sanno stare al mondo, regia di Francesca Comencini (2017),

Una questione privata, regia di Paolo e Vittorio Taviani (2017);

Dolceroma, regia di Fabio Resinaro (2019);

L’uomo del labirinto, regia di Donato Carrisi (2019).

Serie televisive

La narcotici, regia di Michele Soavi – serie TV (2015);

Grand Hotel, regia di Luca Ribuoli – serie TV (2015);

I Medici – serie TV, 8 episodi (2016);

Sirene, regia di Davide Marengo – serie TV (2017);

Fabrizio De André – Principe libero, regia di Luca Facchini – film TV (2018);

Genius – serie TV, episodi 2×09, 2×10 (2018);

Illuminate: Palma Bucarelli, regia di Elisa Amoroso – docu-film (2018);

Catch-22, regia di George Clooney – miniserie TV (2019);

Volevo fare la rockstar, regia di Matteo Oleotto – serie TV (2019 – in corso);

Il Divin Codino, regia di Letizia Lamartire – film Netflix (2021).

Chi è l’ex fidanzato e vita privata

Valentina Bellè in passato è stata legata sentimentalmente a Ludovico, un musicista conosciuto a New York con il quale ha vissuto per un paio di anni a Londra. Alla fine di questa storia d’amore, l’attrice ha confessato in un intervista a Grazia: “Dopo aver chiuso due anni di relazione a distanza con un ragazzo che abita a Londra, ora voglio essere libera: non mi sento ancora pronta, ho tante cose da scoprire“. Per il momento, quindi, la protagonista della fiction Volevo fare la rockstar è single.