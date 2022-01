Chi è Tommaso Labate, ospite fisso della Maratona Mentana

Tommaso Labate è un giornalista di 42 anni, volto noto dei programmi televisivi su La7. Nato a Cosenza il 26 novembre, vanta una carriera molto variegata, non solo nel giornalismo manche da conduttore televisivo e radiofonico. Un profilo giovane, quello di Labate, protagonista da ospite delle lunghe maratone di Mentana di questi giorni, in cui si parla dell’elezione del Presidente della Repubblica. Di lui si parla anche per il legame sentimentale con l’attrice Valeria Bilello.

Tommaso Labate, la carriera

Tommaso Labate nasce a Marina di Gioiosa Ionica, a Cosenza, dove resta fino al 1997. Da lì si trasferisce a Roma per studiare Scienze Politiche alla Luiss, prima di dare il via alla carriera giornalistica con il Riformista nel 2004. Quello che in origine era un semplice stage si trasforma in un’occasione. Labate resta al Riformista fino alla chiusura, avvenuta nel 2012, e si fa notare, tanto da collaborare con importanti giornali come L’unità e Vanity Fair. Poi, la grande occasione, con l’arrivo al Corriere della Sera nell’estate dello stesso anno. Passano mesi e arriva, nella sua vita, anche la tv. Tifoso dell’Inter, partecipa al programma Tiki Taka nel 2014. Poi, dal 2015, arriva su La7, con la conduzione di In Onda, con David Parenzo. Insieme i due conducono, nel 2016, anche Fuori Onda. Adesso, oltre ad essere ospite praticamente fisso di Mentana durante le sue maratone televisive, è al timone di Non è un paese per giovani, su Rai Radio 2.

Labate, non solo giornalismo: per lui anche due libri (e un cameo da attore)

Le proprie peculiarità giornalistiche lo portano, però, anche a scrivere due libri. Il primo, edito da Rizzoli, arriva nel 2018. Si tratta di I rassegnati. L’irresistibile inerzia dei quarantenni, che, per citare le descrizioni sul web, si pone una domanda precisa: «Quali sono le responsabilità dei quarantenni di oggi e quali le colpe di una pessima visione politica e sociale nell’Italia degli ultimi cinquant’anni?». Recentemente, invece, è arrivata la sua seconda opera, che parla anche della sua grande passione: l’Inter. Edito da Mondadori, ha debuttato in queste settimane Interista Social Club. Viaggio al termine delle nostre notti insonni nell’anno dello scudetto. Labate, inoltre, vanta anche un’apparizione nella serie tv Dov’è Mario?, in cui interpreta se stesso.

Labate, la vita privata

Tommaso Labate vive un’importante storia sentimentale con l’attrice Valeria Bilello. Calabrese lui, siciliana lei, i due non si nascondono sui social, pur mantenendo il totale riserbo sulle vicende personali. Non è raro, in ogni caso, che si mostrino su Instagram con foto in vacanza o insieme. Bilello, nata a Sciacca nel 1982, vanta una discreta carriera tra tv e cinema. Ha recitato in film come Il papà di Giovanna, Happy Family, Pazza di me, Beata Ignoranza, Made in Italy e Security.