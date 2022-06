Chi è Tiziana Alla, la giornalista Rai che ha intervistato Donnarumma

Approdata in Rai negli anni Duemila e voce delle partite della Nazionale femminile ai Mondiali del 2019, Tiziana Alla è la giornalista venuta alle cronache per aver intervistato e fatto irritare Donnarumma: vediamo chi è e di cosa si occupa.

Chi è Tiziana Alla

Laureata in Scienze Politiche e poi studente presso la Scuola di giornalismo di Urbino, è appassionata di sport e in particolare di calcio sin da quando era bambina e andava allo stadio con il padre. La sua carriera nel mondo giornalistico ha avuto inizio nella carta stampata e in particolare al Messaggero, dove ha lavorato per dieci anni occupandosi di cronaca, al mensile Bici e al Corriere dello Sport. Nel Duemila è invece passata alla Rai, dove inizialmente si è occupata di sport presso la redazione di Rai International.

Nel 2006-2007 ha cominciato a fare le sue prime telecronache e nel 2012 è passata a Rai Sport. L’esperienza più importante è però arrivata nel 2019, quando è stata scelta per commentare le partite della Nazionale femminile ai Mondiali. Un impegno che aveva descritto così: “Io non mi sono mai interessata di calcio femminile, per cui per me è tutto nuovo. Bisogna studiare l’avversario di turno dell’Italia, di cui quasi sempre non sai nulla. Cerco di capire l’evoluzione del movimento nel Paese in questione e di concentrarmi sulle calciatrici più famose, con umiltà”. A marzo 2022, il nuovo direttore di Rai Sport Alessandra De Stefano l’ha infine scelta per il ruolo di bordocampista della Nazionale al posto di Alessandro Antinelli (che ha lasciato quel ruolo dopo 12 anni).

Tiziana Alla e la polemica con Donnarumma

A giugno 2022, la giornalista ha intervistato Gigio Donnarumma dopo il 2-5 dell’Italia con la Germania di martedì 14 senza aspettarsi che questo colloquio avrebbe fatto il giro del web. La donna ha infatti fatto notare al portiere che non era la prima volta che gli capitavano certi errori coi piedi (con riferimento al gol preso dal Psg contro il Real Madrid in Champions). Parole che hanno irritato non poco il calciatore, che le ha così risposto: “Quello era fallo. Ma se volete dare la colpa a me, fatelo pure”. La Alla ha controbattuto dicendo che stava solo parlando di imparare dagli errori del passato senza alcuna insinuazione, ma Donnarumma ha ripetuto che quello era un fallo e se ne è andato.