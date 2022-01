Chi è Suor Anna Monia Alfieri, ospite di Quarta Repubblica lunedì 10 gennaio 2022

Tra gli ospiti presenti in studio a Quarta Repubblica lunedì 10 gennaio 2022 c’è anche Suor Anna Monia Alfieri, volto noto ai telespettatori della trasmissione condotta da Nicola Porro in onda in prima serata: chi è, quanti anni ha e dove vive?

Chi è Suor Anna Monia Alfieri

Nata il 12 Giugno 1975, la donna è originaria di Nardò (in provincia di Lecce) ma da tempo vive a Milano. Qui si è infatti trasferita per studiare giurisprudenza, disciplina in cui si è laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore che nel 2020 le ha conferito l’Ambrogino d’Oro. Nel 2007 si è inoltre laureata in Economia e ha conseguito anche il Diploma Superiore di Scienze Religiose.

Se inizialmente sognava di fare il magistrato e proseguire in Sicilia l’opera di Falcone e Borsellino, dopo l’uccisione della maestra e assessore di Nardò Renata Forte ha deciso di dedicarsi alla scuola e all’educazione.

Proveniente da una famiglia molto religiosa, nel 2001 ha preso i voti perpetui nella congregazione delle suore di Santa Marcellina a Milano e con il tempo ha assunto ruoli di peso e responsabilità nell’educazione cattolica italiana. Collabora infatti con la Divisione Enti non Profit di Altis (Alta Scuola Impresa e Società) dell’Università Cattolica per l’organizzazione di corsi di Alta Formazione (in management e alta dirigenza scolastica) per gli Istituti Religiosi e per la docenza negli stessi. Dal 2016 fa inoltre parte della Consulta di Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI.

Suor Anna Monia Alfieri: saggi e apparizioni televisive

Ritenuta una delle voci più accreditate sui problemi dell’organizzazione dei sistemi formativi, Suor Anna ha fornito i suoi contributi scientifici su numerose riviste specializzate e in volumi collettanei. Tra queste i saggi La buona Scuola Pubblica per tutti Statale e Paritaria, Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato e Lettera ai politici sulla libertà di scuola.

È spesso presente nel programma di Nicola Porro dove interviene, sia singolarmente che in confronto con altri ospiti, su diversi temi legati alla stretta attualità tra cui la situazione delle scuole italiane nell’epoca della pandemia.