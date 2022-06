Chi è Sue Barker, vita privata e carriera della telecronista omaggiata da Berrettini

Matteo Berrettini è balzato agli onori delle cronache per il siparietto che lo ha visto protagonista con Sue Barker, ex tennista inglese e telecronista per la Bbc. Dopo la vittoria del Queen’s Club Championships, lo sportivo ha rivolto delle bellissime parole, in diretta televisiva, alla cronista. Ecco chi è Sue Barker e che cosa ha detto Berrettini.

Chi è Sue Barker, la telecronista omaggiata da Matteo Berrettini?

Matteo Berrettini, subito dopo aver vinto il Queen’s Club Championships è stato avvicinato dalla telecronista Sue Barker. Ex tennista professionista, la donna lavora adesso per la Bbc ma è in procinto di ritirarsi dal piccolo schermo. “So che questo sarà il tuo ultimo Queen e l’ultima volta da inviata a Wimbledon“, ha detto Matteo Berrettini in diretta televisiva. Voglio congratularmi per la tua carriera e augurarti buona fortuna. E congratulazioni!”.

La telecronista, visibilmente emozionata, ha dunque risposto: “Che caro ragazzo“. Le immagini, riprese dalla rete tv britannica, sono state condivise sui social. Una pioggia di complimenti e commenti positivi per Berrettini che, dimostrando grande galanteria, sta sempre più diventando un simbolo dell’Italia sportiva nel mondo.

La carriera della telecronista

Susan Barker è una presentatrice televisiva inglese ed ex tennista professionista di 66 anni. Nata a Paignton, Regno Unito, il 19 aprile 1956, dopo essersi ritirata dalle competizioni sportive nel 1984 è diventata una presentatrice per importanti emittenti televisive. Ha lavorato come telecronista per Channel 7, Sky Sports e dal 1993 per la BBC.

Durante la sua carriera tennistica, invece, ha vinto quindici titoli di singolo del WTA Tour, incluso un titolo di singolo del Grande Slam agli Open di Francia del 1976. Ha raggiunto una posizione di singolare al vertice della carriera al numero 3 del mondo. La Barker era una giocatrice da fondo campo, che raramente scendeva a rete. Il suo colpo migliore era il dritto, piatto e molto potente, uno dei migliori della sua epoca. Il rovescio, a una mano, invece era meno sicuro ed efficace.