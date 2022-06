Chi è Stefano Fresi, protagonista di Al posto tuo stasera su Rai1: carriera e vita privata

Stefano Fresi, Luca Argentero e Ambra Angiolini sono protagonisti di Al posto tuo, commedia del 2016 di Max Croci. In onda stasera 22 giugno, alle 21,25 su Rai1, racconta la storia di due direttori creativi che, in lizza per lo stesso posto di lavoro, prendono parte a una sfida insolita e irriverente. Nel cast Serena Rossi, Grazia Schiavo e Marco Todisco. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Al posto tuo, trama e cast del film stasera 22 giugno 2022 su Rai1

Il film di Max Croci ha come protagonisti Luca Molteni (Luca Argentero) e Rocco Fontana (Stefano Fresi). Il primo è un affascinante architetto, single per scelta, che ama divertirsi con le donne, su cui riesce a far colpo senza grossi problemi. Il secondo, invece, è un geometra e vive in campagna con la moglie Claudia (Ambra Angiolini) e i suoi tre figli. I due dunque non potrebbero essere più diversi, tanto che condividono solo il lavoro. Ricoprono infatti la carica di direttore creativo per due aziende di ceramiche e sanitari. La loro vita è però destinata a cambiare molto prima di quanto pensino.

Le società per cui lavorano sono infatti prossime alla fusione. La perfida direttrice tedesca della nuova azienda però non ha intenzione di tenere entrambi, ma di sceglierne uno per il ruolo di responsabile generale. Le qualità dell’uno però mancano all’altro e viceversa, pertanto la ditta propone loro un’iniziativa bizzarra, scambiarsi le vite. Per una settimana, l’uno cercherà di calarsi nei panni dell’altro per capire le abitudini reciproche e accettarle anche nella propria vita. Entrambi scopriranno segreti del tutto inattesi.

Chi è Stefano Fresi: carriera e vita privata del protagonista di Al posto tuo stasera 22 giugno 2022 su Rai1

Stefano Fresi, la carriera professionale

Nato a Roma il 16 luglio 1974 da genitori sardi, Stefano Fresi iniziò gli studi in Lettere che però abbandonò prima della conclusione. A 30 anni entrò nel cast di Un medico in famiglia con il ruolo di Rosalbo, parente di Torello giunto dal nord per rilevare la ditta di pompe funebri. Nel 2005 invece fu scelto da Michele Placido per vestire i panni del Secco in Romanzo criminale. Tre anni dopo recitò in Riprendimi di Anna Negri e dopo altri quattro in Viva l’Italia di Massimiliano Bruno. Fra i suoi lavori si ricorda anche Smetto quando voglio, per cui ottenne una nomination ai David di Donatello.

Ha poi lavorato con Paola Cortellesi in La Befana vien di notte nel 2018, anno in cui ha fatto ingresso nel cast de I Delitti del BarLume, serie di Sky in cui interpreta Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo Viviani. Ha poi recitato nella serie Il nome della rosa con John Turturro e Rupert Everett nei panni di Salvatore. È comparso di recente nel videoclip del singolo di Ultimo Buongiorno vita e, in qualità di doppiatore, ha prestato la voce al facocero Pumbaa nel live action Il re leone.

Stefano Fresi, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Stefano Fresi è sposato con la sassofonista e cantante Cristiana Polegri. Il 18 maggio 2010 la coppia ha avuto un figlio di nome Lorenzo e vive attualmente a Roma. L’attore ha un profilo Instagram dove conta 146 mila follower e su cui pubblica scatti privati e professionali e un account Twitter da 22,1 mila follower.