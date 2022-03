Chi è Stefano Accorsi: età, altezza, dove è nato l’attore della fiction “Vostro Onore”

La carriera

La prima celebrità che Stefano Accorsi è riuscito a conquistare è arrivata grazie alla pubblicità del gelato Maxibon, girata nel 1994 e divenuta molto popolare. In seguito, l’attore ha ottenuto la parte di protagonista nel Jack Frusciante è uscito dal gruppo, diretto da Enza Negroni e tratto dall’omonimo romanzo di Enrico Brizzi.

L’anno successivo ha preso parte al set di La mia generazione, lavorando con Wilma Labate, per poi recitare da protagonista ne I piccoli maestri, di Daniele Luchetti. In seguito è stata la volta dell’acclamato film Radiofreccia, diretto da Luciano Ligabue e di Più leggero non basta, girato insieme alla compagna di allora Giovanna Mezzogiorno.

Nello stesso anno si è dedicato al ruolo dell’anarchico Horst Fantazzini nel film Ormai è fatta di Enzo Monteleone prima di girare, in Portogallo, il film storico che racconta la rivoluzione dei Garofani Capitani d’Aprile.

Nel 1999 ha vestito il ruolo dell’avvocato Raffaele Della Valle in Un uomo perbene diretto da Maurizio Zaccaro, mentre l’anno successivo ha lavorato con Nanni Moretti ne La stanza del figlio. Dedicandosi anche ai film per la televisione, Stefano Accorsi ha recitato con Mario Monicelli nel film di RaiUno Come quando fuori piove.

E poi è comparso in Le fate ignoranti, al fianco di Margherita Buy e sotto la direzione di Ferzan Ozpetek. Ma anche in L’ultimo bacio, di Gabriele Muccino, e in Santa Maradona. Nel 1992 è tornato in televisione con una serie nata da una sua idea, nella quale ha interpretato uno spregiudicato pubblicitario ai tempi di Tangentopoli.