Chi è Stefania Battistini, l’inviata del TG1 nelle zone di guerra

Stefania Battistini è una giornalista di 44 anni originaria di Milano che lavora per il TG1. In particolare, la professionista è inviata nelle zone di guerra. In passato, infatti, ha realizzato alcuni reportage sugli scontri nel Kurdistan turco, dal Nord della Siria e adesso si trova in Ucraina per raccontare l’invasione russa. Ma chi è Stefania Battistini? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Stefania Battistini? la carriera

Stefania Battistini è nata a Milano il 16 aprile 1977 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete). Prima di intraprendere la carriera come giornalista, si è laureata in Scienze della comunicazione con 110 e lode. Successivamente, dopo un primo periodo di gavetta, si è iscritta all’albo dei giornalista come professionista nel 2007. Così ha cominciato a lavorare come reporter per il TG1 e per Speciale Tg1, realizzando in particolare alcuni reportage dalle zone di guerra. È stata nel Kurdistan turco per raccontare la guerra civile, nel Nord della Siria, e adesso si trova in Ucraina per seguire l’invasione russa. A causa del suo lavoro si è spesso trovata in difficoltà.

Le minacce

Nel 2017 è stata minacciata da un uomo armato di pistola mentre era impegnata a realizzare un servizio con la sua troupe. Mentre l’ultima occasione si è presentata di recente, quando alcuni soldati ucraini le hanno puntato i fucili addosso, intimandole di interrompere il collegamento con UnoMattina.

La giornalista, poi, raggiunta da RaiNews ha raccontato alla testata nel dettaglio cosa è accaduto: “Hanno spalancato la porta urlando coi fucili spianati. Hanno buttato a terra i due operatori di ripresa Simone Traini e Mauro Folio, con il ginocchio premuto sulla loro schiena e il kalashnikov puntato a 2 cm dalla loro testa. Erano evidentemente molto nervosi, quindi poteva accadere qualunque cosa“. Battistini ha poi aggiunto: “Dopo circa un quarto d’ora è arrivato il capo della Polizia e siamo riusciti a spiegare chi eravamo e cosa stavamo facendo. Quello che è successo stamattina racconta il livello di tensione che sta vivendo il popolo ucraino, per cui qualsiasi attività considerata fuori dall’ordinario viene considerata un’attività nemica“

La vita privata della giornalista

Sulla sua vita privata la giornalista tiene stretto riserbo. Dunque non è noto se sia impegnata sentimentalmente o se abbia dei figli. Intanto, sui social condivide molte foto dei suoi viaggi e della sua quotidianità.