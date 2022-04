Chi è Stash Fiordispino, cantante dei The Kolors

Antonio “Stash” Fiordispino è un cantante di 33 anni, chitarrista e frontman della band The Kolors. La band è divenuta nota nel panorama musicale italiano nel 2015, quando ha vinto la quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il 12 aprile Stash Fiordispino è ospite della puntata conclusiva di Stasera tutto è possibile, show condotto da Stefano De Martino. Ma chi è Stash Fiordispino? E cosa sappiamo sulla sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Antonio “Stash” Fiordispino?

Antonio “Stash” Fiordispino è nato a Caserta il 7 Giugno 1989, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Il soprannome con cui il frontman dei The Kolors è conosciuto dal pubblico glielo ha affibbiato il padre Umberto Fiordispino. Lui è il proprietario di un noto studio di registrazione, utilizzato da molti artisti partenopei di successo come Pino Daniele, nonché grande appassionato di musica rock. Proprio dal brano dei Pink Floyd Money proviene infatti il nome d’arte di Antonio.

Il frontman dei The Kolors, nonostante fin da bambino avesse dimostrato grande passione e talento per la musica, non ha inizialmente seguito le orme del papà. Si è infatti trasferito a Milano per studiare prima Pittura e poi Nuove Tecnologie dell’Arte presso l’Accademia di Brera. In seguito ha vissuto per un periodo a Londra, ospite di una famiglia locale.

E solo nel 2010 ha fondato i The Kolors, affiancato dal cugino Alex Fiordispino (batteria, percussioni) e da Daniele Mona (basso, percussioni, sintetizzatore). Dopo il trionfo ad Amici, Stash ha partecipato con la band al Festival di Sanremo 2018, cantando Frida (mai, mai, mai). Il brano ha riscosso un buon successo e si è classificato in Top 10 nella classifica finale della kermesse.

Vita privata: chi è la fidanzata del frontman dei The Kolors?

Antonio “Stash” Fiordispino è fidanzato con la modella Giulia Belmonte. La coppia ha avuto insieme la piccola Grace, che ha reso felice il frontman dei The Kolors, il quale da tempo desiderava diventare padre. “Questo era uno dei miei desideri più grandi. Un desiderio che non avevo mai esternato nemmeno ai miei amici o alla mia famiglia, perché quasi mi vergognavo”, ha dichiarato.

Prima di conoscere Giulia, il frontman dei The Kolors è stato fidanzato fino al 2017 con Carmen Fiorentino, celebre giornalista di moda, con la quale è stato insieme per ben 10 anni. Dopo quel periodo il cantante, spesso al centro del gossip, è stato associato sia a Ginevra Lambruschi che ad Anna Tatangelo.