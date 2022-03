Chi è Sonia Bergamasco, la co-protagonista in “Quo Vado?”

Sonia Bergamasco è un’attrice milanese di 56 anni. È nota al pubblico per le numerosi parti interpretate in film destinati al grande schermo, ma anche per aver recitato in svariate fiction televisive. Per esempio, si ricorda che Bergamasco è stata nel cast della serie di successo Il commissario Montalbano, nella quale ha interpretato la fidanzata dell’ispettore Livia. Ma chi è Sonia Bergamasco? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Sonia Bergamasco?

Sonia Bergamasco è nata a Milano il 16 gennaio del 1966, sotto il segno del Capricorno. Oggi ha dunque 56 anni ed è alta 168 centimetri. Diplomatasi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi, si è poi dedicata completamente alla recitazione. Infatti, ha studiato nella prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro.

Il debutto, di conseguenza, è avvenuto a teatro. Nel 1989 ha preso parte allo spettacolo Faust seguito da Arlecchino servitore di due padroni, entrambi diretti da Giorgio Strehler. Successivamente è approdata al grande schermo, dove Sonia Bergamasco ha lavorato con grandi registi italiani: Massimo Castri, Silvio Soldini, Giuseppe Bertolucci, Bernardo Bertolucci, Marco Tullio Giordana e altri.

Inoltre è divenuta celebre in televisione per aver preso parte a svariate fiction di successo, come Una grande famiglia, Tutti pazzi per amore e Il commissario Montalbano. In questa ultima serie tv ha interpretato Livia, la fidanzata del protagonista, interpretato da Luca Zingaretti, fin dal 2016.

Sonia Bergamasco ha inoltre lavorato con Checco Zalone nel film Quo Vado?, nel quale ha ottenuto la parte di co-protagonista. Nella pellicola ha vestito i panni dell’impiegata che cerca di convincere a tutti i costi Checco a lasciare il suo “posto fisso”, proponendo le mete più disparate.

Chi è il marito dell’attrice?

Sonia Bergamasco è sposata con Fabrizio Gifuni dal 2000. I due si sono conosciuti sul set del film La meglio gioventù, uno dei capolavori del cinema italiano. Inoltre, dall’unione sono nate Valeria e Maria, le due figlie della coppia che stanno lontano dai riflettori.

Chi è Fabrizio Gifuni?

Fabrizio Gifuni, classe 1966, è un attore di teatro, cinema e tv. Invece per il cinema, è riuscito a vincere il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per il film Il capitale umano (2014).