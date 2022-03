Chi è Slava? Il rapper ucraino-bresciano che racconta la guerra su Instagram

Slava è un rapper bresciano di origini ucraine diventato celebre per aver trasmesso, attraverso il suo canale Instagram, le tante testimonianze di parenti e amici che si trovavano in Ucraina durante i primi giorni dell’invasione russa. Il rapper ha collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana, e nelle sue sonorità si rintracciano elementi della tradizione popolare dell’Est Europa. Ecco chi è Slava e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Slava?

Slava, all’anagrafe Vyacheslav Yermak, è un rapper bresciano di origini ucraine, classe 1994. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica all’età di 16 anni, mentre frequentava il Liceo Scientifico. Attirando l’attenzione di alcuni artisti italiani, ha nel tempo stretto importanti collaborazioni. Ha infatti duettato con Frah Quintale, altro rapper noto nel nostro Paese, e insieme al Producer Drillionaire è riuscito a trovare una musicalità interessante. Slava, infatti, ha fuso elementi della musica popolare dell’Est Euopa con le sonorità tipiche del nostro hip hop e della nostra trap, diventando così un artista unico. Tra gli esempi più apprezzati della sua musica c’è il brano Zingarata.

Il reportage della guerra in Ucraina

Fin dallo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022, Slava è diventato suo malgrado un tramite fondamentale tra l’Italia e il territorio protagonista del conflitto. Il rapper originario di Kharkiv, infatti, ha utilizzato il proprio canale Instagram per mostrare cosa stesse davvero accadendo nel Paese dei suoi amici e parenti.

“Questa cosa è partita casualmente con qualche storia su Instagram; poi la gente, vedendo che avevo fonti e materiale interne al Paese, ha iniziato a consultarmi e si è creato un passaparola con i tag nelle mie storie“, ha spiegato il rapper a IlFattoQuotidiano.it.

A quel punto il rapper si è adoperato per far sì che il crescente successo del suo canale potesse fruttare qualcosa di positivo al suo popolo. Così, con delle dirette su Twitch, ha raccolto 11mila euro da donare in parte all’esercito ucraino e in parte alla Croce Rossa. Successivamente ha lanciato una raccolta di beni di prima necessità per poter dare un supporto sul campo alle persone in difficoltà. “Quando ho visto quell’esplosione nella piazza ci sono rimasto, io lì da piccolo ci andavo a vedere i fuochi d’artificio. È tutto assurdo“, ha testimoniato Slava, parlando dell’esplosione nel cuore di Kharkiv.