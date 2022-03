Chi è Simonetta Gola, la giornalista sposata con Gino Strada

Simonetta Gola è una giornalista di 51 anni. È nota per il suo impegno all’interno di Emergency, per cui ha curato la comunicazione delle campagne di raccolta fondi. Inoltre, è stata sposata con Gino Strada, il medico e fondatore della Ong, deceduto nell’agosto 2021. Ma chi è Simonetta Gola? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Simonetta Gola?

Simonetta Gola è nata il 4 dicembre 1970 sotto il segno zodiacale del Sagittario. A oggi vive tra Milano e Paderno d’Adda (Lecco). Dopo il diploma, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche, con indirizzo sociologico. A quel punto ha intrapreso la carriera giornalistica, riuscendo a iscriversi all’Ordine dei giornalisti della Lombardia nel 2005 come giornalista pubblicista. Dagli anni ’90 è interessati di comunicazione, periodo in cui ha avviato diversi progetti di inclusione sociale. Successivamente si è avvicinata a Emergency, per la quale è responsabile della Comunicazione e delle Campagne di raccolta fondi nazionali. Simonetta ha vinto il “Premio Ischia Comunicatore dell’anno” nel 2014.

La vita privata della giornalista

Simonetta Gola nel giugno 2021 si è sposata con Gino Strada, il medico e fondatore di Emergency, presso il Comune di Milano. Gino Strada ha sposato la donna in seconde nozze, tanti anni dopo essere rimasto vedovo di Teresa Sarti, prima moglie da cui ha avuto la figlia Cecilia Strada. Sembra che pochi fossero a conoscenza del matrimonio. Tra i presenti c’erano anche Massimo Moratti, testimone del fondatore di Emergency, e il sindaco di Milano, Beppe Sala, a celebrare il rito civile.

Tuttavia, la giornalista è rimasta vedova all’età di 50 anni poco dopo il matrimonio. Gino Strada, infatti, è morto il 13 agosto successivo a 73 anni, a causa di tumore al pancreas. I due si erano conosciuti mentre frequentavano l’università a Milano. Lei laureanda in lettere moderne, mentre lui si stava laureando in medicina ed entrambi facevano parte del movimento studentesco. Inoltre, Simonetta Gola ha cominciato a lavorare per l’ONG a partire dal 2001 ed è così che la coppia ha stretto il primo legame.