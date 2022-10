Chi è Simona Baldassarre, l’eurodeputata leghista che Salvini vorrebbe al ministero della Famiglia

Tra i papabili per il Ministero della Famiglia e della Natalità, fortemente voluto da Matteo Salvini, c’è l’eurodeputata della Lega Simona Renata Baldassarre. Un profilo molto discusso nelle ultime ore, soprattutto per le sue forti posizioni contro i gay pride. Baldassarre, infatti, si dichiara no gender, punta l’indice contro il calo demografico ed è ultra cattolica. Le sue dichiarazioni recenti la pongono ben distante dalla comunità LGBTQ+, tanto da essere stata in prima linea contro il DDL Zan. E inoltre qualche giorno fa, durante una conferenza indetta da Pro Vita, ha parlato dell’Italia come del «Paese più anziano d’Europa e il secondo nel mondo», aggiungendo che «se non si fanno più figli, il Paese si ferma». Ecco chi è.

Baldassarre nel 2019 ha firmato il manifesto del Family Day

Ripercorrendo a ritroso gli ultimi anni di politica portati avanti da Simona Renata Baldassarre, spicca nel 2019 la firma del manifesto valoriale del Family Day. Appena eletta all’europarlamento di Strasburgo dichiarava: «Sono un medico cattolico. Firmando il manifesto valoriale del Family Day, mi sono assunta la responsabilità di lavorare a programmi che difendano la vita, la famiglia e l’antropologia umana. Il Parlamento europeo negli ultimi anni è stato il simbolo di politiche anarchiche, nichilistiche e individualiste, che hanno riconosciuto nel mercato l’unica forma di giustizia sociale possibile».

L’eurodeputata contro l’Ue: «Calpestano l’idea di un bambino con mamma e papà»

E in Europa ha votato contro il rapporto sulla salute riproduttiva delle donne, attaccando Ursula von Der Leyen quando quest’ultima si è espressa contro l’omotransfobia. «Da Bruxelles», ha dichiarato, «stanno cercando di allungare la loro mano ideologica sui paesi dell’Unione. In cambio di una manciata di voti di qualche gruppo radical-chic e delle lobby arcobaleno, sono disposti a calpestare il diritto di pensare che ogni bambino abbia bisogno di una mamma e di un papà». Simona Baldassarre è molto vicina alle posizioni di Lorenzo Fontana, soprattutto per quanto riguarda l’argomento famiglia che resta «composta da una mamma e un papà».

Baldassarre contro Scooby Doo e Peppa Pig

Ma recentemente Simona Baldassarre è salita agli onori della cronaca per aver criticato due amatissimi cartoni animati. Prima lo ha fatto con Peppa Pig, a causa dell’ormai celebre puntata in cui un personaggio rivela di avere due mamme. «Giù le mani dai bambini! Basta indottrinamento Gender. I cartoni animati non possono essere usati per fare ideologia», ha dichiarato, in linea con Fratelli d’Italia e altri colleghi della Lega che aveva chiesto alla Rai di non diffondere la puntata. Poi, a inizio ottobre, se l’è presa con Scooby Doo per il film in cui Velma rivela di essere lesbica: «ossessionati dal “politicamente corretto” tornano alla ribalta con l’indottrinamento dei più piccoli. Stravolgere trama e personaggi dei grandi classici, confondendo ulteriormente i nostri bambini? Ma anche basta!».