Chi è Silvio Garattini, il fondatore dell’istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”

Silvio Garattini è un oncologo, farmacologo e ricercatore italiano, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri“. Originario di Bergamo, oggi ha 93 anni e nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Ecco chi è Silvio Garattini e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Silvio Garattini?

Silvio Garattini è nato a Bergamo il 12 novembre 1928 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Oggi ha dunque 93 anni. Diplomato perito chimico nel 1947, nel 1948 ha ottenuto anche la maturità scientifica. Successivamente si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, e ha cominciato la sua attività come assistente e poi aiuto all’Istituto di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano. Lì è rimasto fino al 1962, in qualità di libero docente in Chemioterapia e Farmacologia.

La carriera e i riconoscimenti

Nel 1961 ha fondato l’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, diventandone direttore. L’istituto nel tempo è cresciuto notevolmente, fino a raggiungere un organico di circa 850 ricercatori localizzati in quattro diverse sedi: Milano, Bergamo, Ranica e Santa Maria Imbaro. Distinguendosi nel settore, Silvio Garattini è stato co-fondatore ’European Organization for Research on Treatment of Cancer (EORTC), che ha presieduto dal 1965 per due anni. E ha redatto centinaia di pubblicazioni su riviste del settore a livello internazionale, essendo inoltre autore di numerosi trattati sulla farmacologia. Oggi è componente del ‘Gruppo 2003′, congresso di ricercatori italiani tenuto in gran conto negli ambienti scientifici mondiali.

Nel corso della sua lunga attività ha ricevuto numerose onorificenze nazionali e internazionali fra le quali si ricordano: la Legion d’Onore della Repubblica francese per meriti scientifici, Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana, Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica e diverse lauree honoris causa da parte di diverse università europee.

Moglie e figli, la vita privata di Silvio Garattini

Silvio Garattini da qualche anno ha perso la sua seconda moglie, Anny, scomparsa per una malattia. Con lei, una donna francese, il medico si è sposato più di 25 anni fa. Nondimeno il ricercatore ha una famiglia numerosa: cinque figli (avuti dalla prima moglie) e altrettanti nipoti.