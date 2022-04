Chi è Sigfrido Ranucci, il giornalista al timone di Report

Sigfrido Ranucci è un giornalista romano di 60 anni. Molto conosciuto dal pubblico italiano, ha fatto carriera nella redazione della Rai, collaborando inoltre con molti quotidiani di rilievo del Paese. Dal 2017 è invece al timone della trasmissione giornalistica Report, che spesso porta a galla scandali grazie alle complesse inchieste del team. Ma chi è Sigfrido Ranucci? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Sigfrido Ranucci?

Sigfrido Ranucci è nato il 24 agosto del 1961 a Roma, sotto il segno zodiacale della Vergine. Prima di imboccare la carriera giornalistica, ha conseguito una laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, muovendo i primi passi nel mondo dell’informazione nella redazione del quotidiano romano Paese sera. Successivamente è approdato al Tg3 per occuparsi di cronaca, sport ed attualità.

Nel 1997 ha cominciato collaborazione come inviato con i canali Rai International, Rai News e Tg3 Primo Piano. Ha raccontato alcuni momenti importanti della contemporaneità: dalla Guerra dei Balcani ai terribili attentati alle Torri Gemelle del 2001, fino allo tsunami a Sumatra. Ha inoltre portato a termine svariate inchieste. Come quelle sul traffico illecito di rifiuti; dell’uso da parte dell’esercito americano del fosforo bianco durante la guerra in Iraq.

Dal 2017 è invece passato al timone della famosa trasmissione Report, fino a quell’anno condotta dalla giornalista Milena Gabanelli. Proprio per via delle scottanti inchieste portate avanti dalla redazione, a Sigfrido Ranucci sono state rivolte minacce di morte che lo hanno costretto a girare sotto scorta.