Chi è Sergio Friscia, il conduttore di Striscia La Notizia insieme a Roberto Lipari

Sergio Friscia è un comico e conduttore originario di Palermo di 50 anni. È noto per essere comparso in numerose pellicole nostrane, ma anche per aver condotto insieme al collega Roberto Lipari Striscia la Notizia. Ma chi è Sergio Friscia? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Sergio Friscia?

Sergio Friscia è nato a Palermo il 27 aprile del 1971, sotto il segno dell’Ariete. Oggi il conduttore ha dunque 50 anni, ed è alto 172 cm. Attore, showman, conduttore tv e speaker radiofonico, Friscia è divenuto celebre grazie a Gianni Boncompagni. È stato lui infatti, nel 1997, a fare di Sergio il conduttore di Rai2 Macao. Dopo tale esperienza il presentatore palermitano ha fatto strada in Convenscion a Domenica In, Tale e Quale Show, Stasera tutto è possibile.

Dal 2009 inoltre ha condotto per dieci edizioni Mezzogiorno in famiglia su Rai2, mentre nel 2016 ha presentato l’anteprima del Festival di Sanremo. Sempre su Rai1, nel 2017, ha invece condotto il Festival di Castrocaro, per poi essere dall’anno successivo, ogni mattina, voce del programma radiofonico Anna e Sergio con Anna Pettinelli su RDS.

Nel 2019 è diventato protagonista di Aladdin il musical, e nel frattempo ha coltivato anche la sua carriera nel piccolo schermo in qualità di attore. Ha recitato nelle serie tv Il Capo dei Capi e Squadra Antimafia su Canale 5 e La Narcotici su Rai1. Al cinema ha lavorato con Leonardo Pieraccioni nel Professor Cenerentolo e con Ficarra e Picone ne L’ora legale. Nel 2019 è stato tra i protagonisti di Tuttapposto di Gianni Costantino (scritto da Roberto Lipari) e nel 2020 di Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi. Nel 2011 è entrato nella squadra di Striscia come imitatore di Beppe Grillo e già la scorsa stagione ha condotto undici puntate del Tg satirico con Salvatore Ficarra.

Moglie, figli: la vita privata di Sergio Friscia

Della vita privata di Sergio Friscia si sa poco o nulla. L’attore è molto riservato e dunque non è noto se egli sia sposato o se abbia dei figli. Una piccola curiosità di cui si è a conoscenza, tuttavia, è che Sergio è cintura nera di Karate ed è anche un istruttore.