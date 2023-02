Chi è Samuele Ceccarelli, lo sprinter che ha battuto Marcell Jacobs

Clamoroso ai campionati italiani indoor di atletica leggera di Ancona: Samuele Ceccarelli ha battuto nella finale dei 60 metri Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, nonché campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022. Le cose da sapere sul velocista dell’Atletica Firenze Marathon, che ha vinto con il tempo di 6”54, anticipando di un centesimo Jacobs.

🔥 𝐂𝐄𝐂𝐂𝐀𝐑𝐄𝐋𝐋𝐈 𝐎𝐍 𝐅𝐈𝐑𝐄! Ecco il VIDEO della finale dei 60 metri agli Assoluti: Samuele Ceccarelli sfreccia in 6.54 e batte Marcell Jacobs (6.55) al Palaindoor di Ancona#atletica #indoor2023 pic.twitter.com/z7WoIXjmLX — Atletica Italiana (@atleticaitalia) February 19, 2023

Ha iniziato tardi con l’atletica: dagli 8 ai 15 anni ha praticato karate

Samuele Ceccarelli è nato il 9 gennaio 2000 a Massa, in Toscana. Per quanto riguarda la carriera sportiva, il primo amore di gioventù è stato per lui il karate, praticato dagli 8 ai 15 anni. Solo nel 2016 si è avvicinati all’atletica leggera, scalando poi in fretta le gerarchie: già tre anni dopo ha vissuto la prima esperienza internazionale, indossando la maglia azzurra agli Europei juniores in Svezia.

Da 2020 è un tesserato dell’Atletica Firenze Marathon

Nel 2020 ha cambiato società, passando dall’Atletica Alta Toscana all’Atletica Firenze Marathon. E anche allenatore: lo segue Marco Del Medico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuele Ceccarelli (@samuelececcarelli)

Lo sprinter che ha battuto Jacobs è un aspirante avvocato

Il nuovo campione italiano indoor sui 60 metri vive a Massa e studio Giurisprudenza all’università di Pisa: è iscritto al quinto anno. Il 23enne aspirante avvocato fino agli Assoluti di Ancona vantava un personale di 6”72: ora è al terzo posto della classifica italiana all-time, dopo il 6”41 di Jacobs – ottenuto a Belgrado nel 2022 – e il 6”51 di Michael Tumi.