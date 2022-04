Chi è Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le Stelle

La svolta nella carriera è arrivata tuttavia con Ballando con le stelle. Samuel è infatti entrato a far parte del cast come ballerino professionista nel 2005 durante la seconda edizione. Ha fatto parte di tutte le edizione e una l’ha anche vinta in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. Nell’edizione del 2021 è accanto a Sabrina Salerno.

Oltre alla tv, Samuel cura l’Academy, un’ accademia di ballo specializzata in Danze Latino Americane e di Squadra, Danze Caraibiche, Sembra, Afro House. La scuola si trova a Venetico in provincia di Messina.