Chi è Rossella Brescia: età, figli ed ex marito della ballerina

Nel 2004 Rossella Brescia è diventa la protagonista di un calendario sexy. «Sì, forse mi sono pentita», ha ammesso a Io Donna. «Ma ho conosciuto Alessandra Ferri che era il mio mito, perché ha scattato suo marito. Le mie condizioni erano: o c’è lui o non si fa, è veramente un fotografo pazzesco». Tuttavia la ballerina non voleva mostrarsi senza veli. «Non volevo. Il reale obiettivo era quello di conoscere Alessandra Ferri, moglie del fotografo: lui bravissimo, ma sul set impazziva. Ogni giorno le tentava tutte: “Dai, togli lo slip. No. Dai, un secondo, uno scatto e via”». La conduttrice non ha ceduto. «In quegli scatti non ero neanche nuda», ha raccontato. «Avevo una mutandina color carne che il povero Ferri ha poi dovuto cancellare».

Il marito e i figli della ballerina

Nel passato amoroso di Rossella Brescia c’è il regista televisivo Roberto Cenci, con il quale si è sposata nel 2000. Quattro anni dopo i due però si sono separati, pur mantenendo un rapporto amichevole. Lui si è legato all’ex miss Italia Edelfa Chiara Masciotta, lei ha invece cominciato una relazione con il coreografo Luciano Mattia Cannito.

I due, però, non si sono mai sposati, perché «non rientra nei nostri progetti», ha dichiarato lei. «Non siamo sposati, ma è come se lo fossimo. Non ci manca neppure l’anello: quattro anni fa ci siamo regalati la fede», ha raccontato Brescia nel 2016. La ballerina non è mai riuscita ad avere figli, nonostante li desiderasse ardentemente. «Io c’ho provato però non è arrivato. All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli. Riverso il mio sentimento materno sui miei bellissimi nipoti. E sui cuccioli della mia scuola di danza: li amo tutti».