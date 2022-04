Chi è Rosa Diletta Rossi, alias Alba in “Nero a metà”

Rosa Diletta Rossi è un’attrice romana di 33 anni. Negli anni ha fatto carriera grazie alle fiction televisive, guadagnandosi presto l’apprezzamento del pubblico. Si ricordano le sue parti in Don Matteo, Squadra Antimafia, Sorelle e Suburra. Nel 2022 torna sul piccolo schermo con Nero a metà, fiction in cui recita al fianco di Claudio Amendola. Ma chi è Rosa Diletta Rossi? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Rosa Diletta Rossi è nata a Roma il 18 ottobre 1988, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Cresciuta nella capitale, ha frequentato il liceo classico Eugenio Montale, appassionata fin da giovanissima alla recitazione. A 12 anni, infatti, la futura attrice ha preso parte a un provino teatrale, guadagnandosi una piccola parte ne La festa dei 100 ragazzi. Successivamente è entrata a far parte della Piccola Compagnia “Piero Gabrielli”, con cui ha avuto l’occasione di affinare il suo talento.

Poi, ha partecipato a svariati workshop e si è dedicata assiduamente allo studio al Teatro Stabile di Genova. Nonostante abbia calcato palcoscenici fin dalla tenera età, Rosa Diletta Rossi ha ottenuto il successo nel 2011, quando ha esordito nel piccolo schermo grazie a delle fiction televisive. Ha ottenuto delle parti, infatti, in Don Matteo 8 e Squadra Antimafia 4, ma anche Che Dio ci aiuti 2. Nel 2017 ha partecipato a Sorelle e alla serie tv Suburra, mentre l’anno seguente è diventata protagonista di Nero a metà, fiction di Rai 1. Qui interpreta Alba, medico legale e figlia dell’ispettore Carlo Guerrieri, impersonato da Claudio Amendola. Nel 2020 ha recitato in Nero a metà 2, Suburra – La serie 3 e nel film Resilient.

L’attrice tiene stretto riserbo circa la sua vita sentimentale. Non è noto se abbia un fidanzato o se sia single, anche perché i suoi account social non suggeriscono alcuni indizio in tal senso. Sul suo profilo Instagram ci sono foto che riguardano la sua professione e di momenti di vita quotidiana con gli amici.