Chi è Romina Carrisi, la figlia più giovane di Al Bano e Romina Power

Romina Carrisi è un’attrice, modella, fotografa e poetessa, nonché ultima figlia dei celebri Al Bano e Romina Power. Nonostante il cognome ingombrante, la minore di casa Carrisi si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo da sola, ed è sempre più apprezzata dal pubblico nostrano. Nel 2022 è ospite della trasmissione condotta da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Ma chi è Romina Carrisi? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme. Chi è Romina Carrisi?

Romina Carrisi è la più piccola dei figli di Albano e Romina, dopo Ylenia, Yari e Cristel. È nata il 1 giugno 1987, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, e oggi ha 34 anni. Fin da bambina è stata sotto i riflettori, ma nonostante il nome ingombrante della famiglia, ha deciso di cavarsela da sola. Cresciuta tra l’Italia e l’America ha fatto anche molti lavori umili, pur di mantenersi ed essere indipendente. Ha lavorato come commessa e come barista in un night club, ma presto si è dedicata alle sue vere vocazioni: la fotografia, la recitazione, la scrittura e la moda.

La carriera

Romina Carrisi, inoltre, è un volto televisivo ormai molto conosciuto. Chiamata spesso come ospite nelle trasmissioni, ha partecipato anche al reality L’isola dei famosi 2005 pentendosene successivamente. “Vivere su un’isola deserta mi incuriosiva e volevo sperimentare questa sensazione. Col senno di poi, però, non avrei accettato perchè non avevo le giuste attrezzature nè psicologiche nè fisiche“. Nel 2021 è stata ospite ad Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, mentre nel 2022 ha partecipato al programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino.

Chi è il fidanzato di Romina Carrisi?

In un’intervista al settimanale Gente Romina, che non ama molto parlare della sua vita privata, ha rivelato di avere un fidanzato estraneo al mondo dello spettacolo. Su di lui ha raccontato che “ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire onestà d’animo e per questo mi piace molto. Lui fa il medico, è distante dal mondo dello spettacolo, ma siamo entrambi due persone curiose e molto rispettose l’uno dell’altra”.