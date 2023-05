Chi è Romain Gavras, nuovo compagno di Dua Lipa

Dopo un rincorrersi di voci, sul red carpet del Festival di Cannes è arrivata l’ufficialità: Dua Lipa e il regista francese Romain Gavras sono una coppia. I due hanno debuttato insieme in pubblico in occasione della prima del film Omar La Fraise di Elias Belkeddar, confermando la love story iniziata già da qualche mese, come aveva fatto intuire un cuoricino su uno scatto di coppia pubblicato tra le stories della cantante.

Noto per i video musicali, suo padre è Costa-Gavras

Nato a Parigi il 4 luglio 1981, il nuovo compagno di Dua Lipa è figlio d’arte: suo padre è infatti il celebre regista greco naturalizzato francese Costa-Gavras, mentre sua madre è la produttrice cinematografica Michèle Ray. Romain Gavras è noto in particolare per i suoi controversi video musicali, come quello di Stress del gruppo electro Justice, in cui una gang di giovani di origine nordafricana terrorizza i passanti e compie atti di vandalismo, oppure quello di Born Free di M.I.A., che mostra un ipotetico rastrellamento ed esecuzione di persone dai capelli rossi, ispirato alle riprese delle atrocità contro i tamil nella guerra civile in Sri Lanka. Nel 2012 ha diretto il video di No Church in the Wild, settimo e ultimo singolo dell’album collaborativo Watch the Throne di Jay-Z e Kanye West; e di Bad Girls per M.I.A.; quest’ultimo lavoro, girato a Ouarzazate, in Marocco, gli è valso il premio per la miglior regia agli MTV Video Music Awards.

I tre lungometraggi diretti dal regista francese

Dal soggetto del video di Born Free è nato il suo primo lungometraggio, Our Day Will Come (2010), prodotto e interpretato da Vincent Cassel. Nel 2018 ha diretto il suo secondo film, Il mondo è tuo, distribuito al di fuori della Francia da Netflix, così come il seguente Athena (2022), in concorso alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.