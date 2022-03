Chi è Roger Balduino, il modello brasiliano “naufrago” a L’Isola dei Famosi

Roger Balduino è un bellissimo modello brasiliano di 30 anni. Al pubblico italiano non è ancora noto, ma è pronto a farsi conoscere nei panni di naufrago de L’Isola dei famosi. La trasmissione di Canale 5, giunta all’edizione 2022, è condotta da Ilary Blasi e prevede un cast foltissimo di personaggi. In Honduras, infatti, sbarcheranno tantissimi volti. Alcuni di essi sono noti ai telespettatori, come ad esempio Nicolas Vaporidis, Roberta Morise, mentre altri coglieranno questa occasione per farsi conoscere. Ma chi è Roger Balduino? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Roger Balduino?

Roger Balguino è nato a Erechim, in Brasile, nel 1992. Oggi ha dunque 30 anni, ma non si conosce la data esatta in cui è venuto al mondo e dunque non si piange dedurre di quale segno zodiacale sia. Nonostante la sua giovane età, Balguino è un modello molto acclamato dagli stilisti internazionali più famosi. Infatti, il bellissimo ragazzo brasiliano ha già una carriera invidiabile alle spalle nel settore della moda. Ha posato e sfilato per i maggiori brand del mondo, viaggiando moltissimo per lavoro. Arrivato in Italia, è pronto a vestire i panni di naufrago in Honduras, in quanto è un nuovo concorrente del reality show L’Isola dei famosi. Il programma è condotto nel 2022 da Ilary Blasi su Canale 5 e ha un cast ricco di personaggi noti (e non) al pubblico.

La fidanzata del modello brasiliano

Della vita privata del modello brasiliano si sa pochissimo. Non si conosce il suo attuale status sentimentale e, seppur attivissimo su Instagram, non si rintracciano sui social scatti appartenenti alla sfera più “intima” della sua vita. Dunque, sotto questo aspetto Balduino è un concorrente del reality ancora tutto da scoprire.

Gli altri concorrenti dell’Isola

una parte dei naufraghi sarà composta da coppie unite da un legame (amoroso, famigliare o amicale) e l’altra da concorrenti “singoli”. Le coppie sono: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani e due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna.

I concorrenti “singoli” sono: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino