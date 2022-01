Chi è Roberto Cassinelli, il deputato di Forza Italia votato per il Quirinale

Roberto Cassinelli è un deputato di Forza Italia, nonché avvocato genovese di 66 anni, due volte consigliere dell’Ordine degli Avvocati del Foro della sua città natale. Nel giro delle due votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica, Cassinelli ha raccolto 11 preferenze, piazzandosi quarto dietro a Maddalena, Mattarella e l’ex presidente del Friuli-Venezia Giulia Renzo Tondo. Ecco chi è Roberto Cassinelli.

Chi è Roberto Cassinelli

Roberto Cassinelli è nato a Genova il 10 dicembre 1956. È avvocato, liberale, nonché deputato di Forza Italia al Parlamento. Dopo la maturità classica conseguita nella città natale, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Milano. E, sostenitore del Partito Liberale Italiano da giovanissimo, ha iniziato la sua carriera politica all’inizio degli anni Ottanta, in veste di consigliere comunale di Genova nelle liste del PLI.

Successivamente, con l’avvento di Silvio Berlusconi nel 1994, ha aderito a Forza Italia e ha assunto vari incarichi all’interno del partito. È stato vice-coordinatore regionale ligure dal 1994 al 2006, poi commissario cittadino per Genova dall’agosto 2005 all’ottobre 2007 e infine coordinatore cittadino per Genova dall’ottobre 2007 alla nascita del Popolo della Libertà.

Da quel momento ha assunto l’incarico di Coordinatore Vicario per la città di Genova ed è di diritto membro dell’Assemblea dei Parlamentari. Dal giugno 2009 è membro della Consulta nazionale del Pdl sul tema della Giustizia e responsabile nazionale del Dipartimento sul diritto societario e fallimentare del Popolo della Libertà.

L’elezione alla Camera dei deputati

Nel 2008 Roberto Cassinelli è stato eletto alla Camera dei Deputati per il Popolo della Libertà, nella Circoscrizione Liguria. Nella XVI Legislatura è diventato membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Recentemente, nell’aprile del 2021, è stato nominato responsabile dell’area Libere professioni in Forza Italia nell’ambito della Commissione Giustizia. In passato però è stato anche, per due mandati, consigliere dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Genova e si è occupato a lungo di Giustizia, Libere Professioni, Legge & Internet. È inoltre fondatore dell’Intergruppo Parlamentare 2.0, un gruppo di deputati e senatori di ogni schieramento che ha l’obiettivo di promuovere le politiche dell’innovazione presso il Parlamento italiano.