Chi è Roberta Morise, la modella in gara a L’Isola dei Famosi

Roberta Morise è una modella, conduttrice televisiva e cantante calabrese di 36 anni. Nel piccolo schermo ha esordito a “I Raccomandati”, per poi partecipare a numerosi trasmissioni che l’hanno resa celebre. Nel 2022 torna in tv in occasione de “L’Isola dei Famosi”. Ma chi è Roberta Morise? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Roberta Morise è nata a Cariati, in provincia di Cosenza (Calabria), il 13 Marzo del 1986 sotto il segno zodiacale dei pesci. Ad oggi ha dunque 36 anni, è alta 175 cm per un peso di circa 55 kg. Sognando di entrare nel mondo dello spettacolo fin da bambina, è riuscita a farsi breccia in questo settore nel 2004, quando ha partecipato a Miss Italia. Allora è riuscita a conquistare la finalissima, classificandosi quarta, che tuttavia le è valsa una nuova occasione. La redazione del celebre programma televisivo “I raccomandati” condotto da Carlo Conti, infatti, l’ha contattata per offrirle il ruolo di corista.

La carriera

La vera svolta per la sua carriera è arrivata però con il programma “L’eredità”. Qui Roberta infatti è stata scritturata per uno dei ruoli chiave della trasmissione: dirigere uno dei giochi più importanti, “la scossa“. Così è poi riuscita a diventare conduttrice televisiva del programma “I migliori anni“. Poi è la volta di “Easy driver”, nel 2018 di “Sei in un paese meraviglioso” su Sky Uno, e poi di “I fatti vostri” in onda su Rai 2 per due edizioni consecutive.

Nel frattempo, Roberta Morise si è cimentata anche con il canto e la scrittura. Ha infatti pubblicato l’album “è soltanto una favola” ed ha scritto il libro “Esami di Ammissione“.

La vita privata della conduttrice: Carlo Conti e il nuovo fidanzato