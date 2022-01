Chi è Rkomi, rapper e cantautore tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022

Pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, Rkomi è un rapper e cantautore italiano che si esibirà per la prima volta sul palco dell’Ariston nell’imminente edizione del Festival di Sanremo: vediamo chi è prima di sentire, martedì 1 febbraio 2022, il suo brano Insuperabile.

Chi è Rkomi

Nato a Milano nel 1994, la musica è la sua passione sin dall’età adolescenziale. Avviato alla carriera da Tedua, di cui è molto amico, tra i suoi primi progetti figurano sono Keep Calm Mixtape (con Sfaso), Quello che non fai tu (con Falco) e Cugini Bella Vita EP (con Pablo Asso). Realizzati tutti e tre tra 2012 e 2013, dell’anno successivo è la produzione di Calvairate Mixtape, una raccolta amatoriale di brani scritti a sei mani insieme, tra gli altri, a Tedua e Izi.

Dopo due anni di silenzio, l’artista ha pubblicato il brano Dasein Sollen e, ad ottobre 2016, l’omonimo EP con l’etichetta Digital Distribution. Ottenuto il disco di platino con Aeroplanini di carta e aperto un concerto di Calcutta, ha sottoscritto un contratto con la Roccia Music con cui ha realizzato il suo primo album in studio, Io in terra, che in breve tempo ha raggiunto la vetta della classifica FIMI ed è diventato disco d’oro.

Chi è Rkomi: gli album

Hanno fatto seguito un EP, Ossigeno – EP, e altri due album prodotti in studio, Dove gli occhi non arrivano (2019) e Taxi Driver (2021). Il primo di questi ultimi ha previsto la partecipazione di diversi artisti tra cui Jovanotti, Elisa, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali mentre del secondo, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI, è stata realizzata anche una versione live con all’interno le tracce modificate e cantate dal vivo con l’aggiuntiva di pezzi più datati e una cover di Vasco Rossi.

Il suo ultimo lavoro prima di Sanremo risale a dicembre 2021 ed è la pubblicazione, insieme ad Elodie, del singolo La coda del diavolo.