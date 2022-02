Chi è Rita Marcotulli, l’artista in coppia con Yuman a Sanremo 2022

Compositrice e pianista italiana di musica jazz, Rita Marcotulli è l’artista che canterà in coppia con Yuman durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022: vediamo in dettaglio chi è e quali sono state le sue esperienze nel mondo musicale.

Chi è Rita Marcotulli

Allieva del Conservatorio Santa Cecilia e del Conservatorio Licinio Refice, Rita ha iniziato a suonare professionalmente all’interno di piccoli gruppi negli anni Settanta per poi collaborare con svariati artisti internazionali tra cui Chet Baker, Jon Christensen, Palle Danielsson, Billy Cobham, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Noa, Norma Winstone e Bobby Solo.

Nel 1987 la rivista Musica jazz l’ha definita il “miglior nuovo talento” e l’anno seguente si è trasferita in Svezia, dove è rimasta fino al 1992. Tornata in Italia, ha collaborato fra gli altri con Ambrogio Sparagna e Pino Daniele. Più di recente ha contribuito alla realizzazione del film Basilicata coast to coast, per il quale si è occupata della colonna sonora. Grazie a questo lavoro ha ricevuto diversi premi tra cui il Ciak d’oro nel 2010, il Nastro d’argento alla miglior colonna sonora nello stesso anno, il David di Donatello per il miglior musicista nel 2011 (è stata la prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento) e il premio Top Jazz 2011 come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz.

Il 13 luglio 2014 ha inoltre partecipato al Genoa Jazz Festival dove ha registrato il CD live Trio M/E/D con Peter Erskine alla batteria e Palle Danielsson al contrabbasso.

Chi è Rita Marcotulli: le esperienze a Sanremo

La Marcotulli non è nuova al palco dell’Ariston, dove è salita diverse volte nel corso della sua carriera. Nel 1996 ha infatti accompagnato Pat Metheny in un’esibizione, nel 2013 è stata membro della giuria di qualità mentre nel 2018 ha duettato con Max Gazzé, in gara con la canzone La leggenda di Cristalda e Pizzomunno.