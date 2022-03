Chi è Ricky Tognazzi, l’attore e regista ospite di Serena Bortone

Ricky Tognazzi è figlio d’arte. Suo padre è il grandissimo Ugo Tognazzi. Sua madre è invece Pat O’Hara, attrice e celebre ballerina irlandese. Dai due matrimoni successivi del padre, Ricky ha avuto tre fratelli: si tratta di Thomas Robsahm, Gianmarco, attore come lui e Maria Sole, regista.

Egli ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie al padre, che lo ha portato fin da piccolo in molti set cinematografici, dandogli anche qualche parte da comparsa in alcuni suoi film. Successivamente, Tognazzi ha studiato in Inghilterra e poi al DAMS a Bologna, diplomandosi anche all’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione “Roberto Rossellini” di Roma. Una volta completata la formazione, ha iniziato a lavorare come aiuto regista per Luigi Comencini, Pupi Avati e Maurizio Ponzi. Da allora la sua carriera è decollata e nel corso degli anni l’attore ha conquistato moltissima popolarità.

Si ricordano le sue interpretazioni in La famiglia (1986) dello stesso Scola; Una storia semplice (1991) di Emidio Greco; Maniaci sentimentali (1994) e Tutte le donne della mia vita (2007) di Simona Izzo; Il cielo in una stanza (1999) e In questo mondo di ladri (2004) di Carlo Vanzina; I giorni dell’amore e dell’odio (2001) di Claver Salizzato.