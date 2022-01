Chi è Renzo Tondo, tra i più votati come Presidente della Repubblica nel secondo spoglio

Renzo Tondo è tra i candidati alla presidenza della Repubblica che ha raccolto più voti durante il secondo scrutinio a Montecitorio. L’onorevole del Friuli-Venezia Giulia è iscritto al gruppo Misto ed è stato cinque volte sindaco della sua città. Ecco chi è Renzo Tondo.

Chi è Renzo Tondo, tra i più votati come Presidente della Repubblica

Renzo Tondo è nato il 7 agosto del 1956 a Tolmezzo, comune dell’EDR di Udine considerato il capoluogo della Carnia. Dopo essersi laureato in scienze politiche presso l’Università di Trieste, ha cominciato la sua carriera politica tra le file del Partito Socialista Italiano. Anni dopo è stato poi nominato assessore regionale con Forza Italia.

Nel 1990 è arrivato il primo incarico di rilievo: è stato eletto per cinque anni sindaco della sua cittò. Successivamente, dal 2001 al 2003 Renzo Tondo è stato due volte presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, per poi essere eletto governatore della Regione nel 2008. Allora ha ottenuto il sostegno della coalizione del centrodenstra, battendo con il 53,82% dei voti il presidente uscente di centrosinistra, Riccardo Illy.

Ricandidandosi al termine del mandato è stato sconfitto a sua volta dal campo avversario nel 2013, quando a imporsi è stata la candidata del centrosinistra Debora Serracchiani.

Il movimento politico e le passioni

Nel 2015 Renzo Tondo ha costituito il movimento politico Autonomia Responsabile, di cui è presidente e capogruppo in regione, e che dal 28 gennaio 2017 si federa in Direzione Italia, il movimento politico di Raffaele Fitto che a fine anno confluisce nella lista Noi con l’Italia – UDC in vista delle politiche.

Durante il secondo scrutinio a Montecitorio, Renzo Tondo è il terzo nome candidato a Presidente della Repubblica ad aver ricevuto più voti. L’onorevole è iscritto al gruppo Misto tra le file del partito di Maurizio Lupi, Noi con l’Italia-UDC, ed è stato eletto nelle elezioni del 2018 nella coalizione del centrodestra alla Camera dei Deputati.

Grande appassionato di dama, Renzo Tondo è stato presidente della Federazione Italiana Dama dal 2008 al 2016.