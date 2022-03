Chi è Remo Girone, chi è la moglie del Presidente del tribunale di Milano in “Vostro Onore”

Remo Girone è un attore di origini eritree di 74 anni. Noto al pubblico per aver interpretato ruoli in serie tv di successo, tra cui La Piovra, torna su Rai 1 per Vostro Onore. Nella nuova fiction, in cui recita anche Stefano Accorsi, l’attore interpreta il ruolo del Presidente del tribunale di Milano. Ma chi è Remo Girone? E cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è Remo Girone, età, dove è nato

Remo Girone è nato ad Asmara, in Eritrea, il primo dicembre 1948. Oggi ha dunque 74 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. Figlio di emigrati in Eritrea, colonia italiana in Africa dal 1890 al 1941, Remo ha vissuto fino ai 13 anni proprio nella capitale Asmara. Qui, fin da giovanissimo, ha partecipato a spettacoli teatrali, portando sul palco con successo poesie e brani drammatici. Già allora i critici lo avevano notato, parlando di lui sul Giornale dell’Eritrea: “Ricordatevi di questo ragazzo, diventerà un grande attore“.

La malattia

Remo Girone ha raccontato di aver sofferto di una grave malattia. Come lui stesso ha raccontato. “Nel periodo in cui giravo il film La Piovra, ho scoperto di avere un tumore alla vescica. Sono stato diversi giorni a Roma, continuavo a fare delle analisi. Il medico però non sembrava preoccupato più di tanto. Ne sono guarito, ma c’è chi ha detto addirittura che stavo morendo“.

Operato con urgenza presso un ospedale di Padova, l’attore ha sempre avuto al suo fianco la moglie Victoria: “Insieme a me c’era solo mia moglie, che non mi ha lasciato un attimo. Ho vissuto 7 ore di intervento. Io ero molto provato, lei mi è stata accanto!”

Chi è la moglie di Remo Girone?

La moglie di Remo Girone è Victoria Zinny. I due fanno coppia dal 1976 e si sono sposati nel 1982, e tutt’oggi Sembrano avere un’unione solidissima. Lei, di origine argentina, è come il marito attrice e appassionata di arte e cultura. Ha svelato su Rai 1, in occasione di un’intervista con Serena Bortone, qual è il segreto dell’affiatato matrimonio. “Affrontiamo subito i problemi insieme e non li lasciamo andare avanti”.

Dall’unione sono di Remo e Victoria non sono nati figli. L’attore è stato però come un padre per Veronica e Karl, i figli di Victoria avuti dal precedente matrimonio con il pittore francese Jacques Harvey.