Chi è Pino Insegno: la vita privata del doppiatore romano

Pino Insegno è un famoso conduttore, nonché comico, attore e doppiatore per il cinema e la televisione. Classe ’59, è nato a Roma e oggi ha 62 anni. Nel corso della sua carriera ha prestato la voce a numerosi attori famosi, vincendo svariati premi. Ecco chi è Pino Insegno e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Pino Insegno: biografia

Giuseppe Insegno, conosciuto come Pino, è nato a Roma il 30 Agosto del 1959. È cresciuto con il fratello minore Claudio, anch’egli noto artista. Alle spalle Pino Insegno ha una carriera di successo. Affermato attore e comico, si è fatto strada anche nel mondo televisivo anche in qualità di conduttore. Si menzionano, per esempio i programmi da lui presentato: Zecchino d’Oro, Domenica in, Mercante in fiera e Reazione a catena – L’intesa vincente.

Tuttavia, Pino Insegno è celebre per il proprio talento nel doppiaggio. La sua voce infatti è quella dei personaggi più amati del grande e piccolo schermo. Ha interpretato tra gli altri Will Ferrell, Viggo Mortensen, Liev Schreiber, Michael Shannon, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen.

Tra il 2001 e il 2002, inoltre, ha intrapreso un percorso come dirigente sportivo, diventando presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile. Pino Insegno ha infatti un passato da calciatore, arrivato addirittura in Serie D.

Pino Insegno: moglie e figli

Dal 1997 al 2007, Insegno è stato sposato con Roberta Lanfranchi. Dalla showgirl ha avuto i primi due figli, Francesco e Matteo. Successivamente alla separazione si è legato ad un’altra donna, Alessia Cacciotti Navarro. Dalle nozze sono nati due bambini, Alessandro e il piccolissimo Valerio (2019).

I premi per il doppiaggio

L’artista romano ha prestato la voce a vari attori e personaggi notissimi, tra i quali Aragorn de Il Signore degli Anelli e Mugatu di Zoolander. Nel corso della carriera, per il grande talento, Pino Insegno ha ricevuto numerosi premi, ma ha cominciato dal basso. In passato, infatti, ha dichiarato anche di aver prestato la voce per alcuni film a luci rosse.

Ecco i premi che ha vinto proprio come doppiatore: