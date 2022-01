Chi è Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e divulgatore italiano

Matematico, logico, saggista e accademico italiano, Piergiorgio Odifreddi è uno degli ospiti che interverranno durante la puntata di Quarta Repubblica in onda in prima serata su Rete Quattro lunedì 24 gennaio 2022: vediamo chi è e di cosa si occupa.

Chi è Piergiorgio Odifreddi

Nato nel 1950, si è laureato in Matematica presso l’Università di Torino per poi specializzarsi nella stessa materia negli Stati Uniti dal 1978 al 1980 e nell’Unione Sovietica nel 1982 e 1983. Qui fu anche trattenuto per alcuni mesi insieme ad altri due italiani dopo l’arresto, avvenuto a Genova, dell’agente sovietico Viktor Pronine. Condannato a 14 anni di carcere per “attività anti sovietiche“, riuscì a tornare in patria con i due connazionali (in cambio del rilascio di Pronine) grazie ad un intervento diplomatico dell’allora Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti e del Presidente Sandro Pertini.

Dal 1983 al 2007 ha insegnato logica presso l’Università di Torino, raggiungendo la qualifica di professore ordinario nel 1999, e dal 2001 al 2003 è stato anche docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Tra i moltissimi campi di ricerca in cui ha speso le sue energie spicca la teoria della calcolabilità, branca della logica matematica che studia la classe delle funzioni calcolabili in maniera automatica, su cui ha pubblicato una trentina di articoli e il libro in due volumi Classical Recursion Theory.

Chi è Piergiorgio Odifreddi: l’attività da saggista e politico

Oltre che per l’attività accademica, Odifreddi è noto anche come divulgatore (ha scritto per La Stampa, la Repubblica, L’Espresso, Le Scienze e Domani) ma anche come saggista. Oltre che di matematica, nelle sue pubblicazioni si è occupato di storia della scienza, filosofia, politica, religione, esegesi e filologia.

Da citare è anche il suo impegno politico iniziato nel 2007 con la candidatura, su invito di Walter Veltroni, alle primarie del Partito Democratico in una lista di sinistra a suo sostegno. Eletto nel collegio di Torino Centro, l’anno successivo ha abbandonato la foza politica prima delle elezioni. Nel 2012 ha dichiarato di sostenere Nichi Vendola di Sinistra Ecologia Libertà alle primarie del centrosinistra per la premiership e nel 2016 si è schierato apertamente in favore del “No” al referendum costituzionale promosso da Matteo Renzi.