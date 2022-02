Chi è Pierfrancesco Favino, l’attore di “Gli anni più belli”

Pierfrancesco Favino è un attore televisivo e cinematografico italiano di 52 anni. È celebre per aver recitato in svariati film e aver ricevuto numerosi riconoscimenti. Sentimentalmente è legato dal 2003 a una collega, con la quale ha avuto due figlie. Ecco chi è Pierfrancesco Favino.

Chi è Pierfrancesco Favino: biografia e carriera

Pierfrancesco Favino è nato a Roma il 24 agosto 1969 sotto il segno zodiacale della Vergine. Oggi ha dunque 52 anni. Nutrendo il sogno fin da bambino di diventare attore, ha frequentato l’Accademia Nazionale Di Arte Drammatica Silvio D’amico, per poi ricoprire ruoli di secondo piano in teatro e in televisione.

Il debutto è arrivato nel 1991, con il film Una questione privata, tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio e diretto da Alberto Negrin. Al cinema è invece approdato nel ’95, con il film Pugili di Lino Capolicchio. In breve tempo così Pierfrancesco Favino ha ottenuto l’apprezzamento del pubblico e l’attenzione dei registi nostrani. In molti lo hanno identificato come il “Banderas italiano”.

La vera svolta della sua carriera però è giunta nel 2001, quando ha recitato da protagonista ne L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, film di grande successo. Da allora è comparso in numerosissime pellicole, acquisendo sempre più popolarità. Ha recitato anche in produzioni straniere, come quelle hollywoodiane.

Chi è la moglie di Pierfrancesco Favino?

La moglie di Pierfrancesco Favino è l’attrice Anna Ferzetti. I due si sono conosciuti ad una festa di amici comuni e si sono fidanzati nel 2003. Avendo molti anni di differenza (Pierfrancesco è più grande di 13 anni) per molto tempo hanno vissuto in due appartamenti distinti, sebbene nello stesso condominio.

La coppia però ha avuto due figlie: Greta e Lea Favino, anche se non si è mai sposata. Perché: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”. Oggi l’attore e la compagna vivono con le figlie a Roma, nel quartiere di Testaccio.

Ultimo film di Pierfrancesco Favino

Nel 2020, nonostante lo stop alle produzioni a causa della pandemia, l’attore è riuscito a recitare in ben tre film.

Il primo è Hammamet, di Gianni Amelio, in cui l’attore riveste il ruolo di Bettino Craxi. Successivamente escono Gli anni più belli, di Gabriele Muccino, e Padre Nostro di Claudio Noce. Quest’ultima pellicola vale all’attore la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 77a Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Premi e riconoscimenti

Nel corso della propria carriera di attore Pierfrancesco Favino ha ottenuto svariati riconoscimenti. In particolare, tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi.