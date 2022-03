Patrizia Bonetti, chi è: età, altezza, misure, fidanzato della modella italo cubana a L’Isola dei Famosi 2022

Patrizia Bonetti, Patti per gli amici, è una bellissima modella e web influencer italo cubana di 26 anni. È nota al pubblico per la sua partecipazione al programma Grande Fratello, ma anche per le sue tormentate storie d’amore con personaggi famosi: da Gianluca Vacchi a Stefano Ricucci. Nel 2022 torna sul piccolo schermo come naufraga dell‘Isola dei Famosi. Ma chi è Patrizia Bonetti? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Patrizia Bonetti: età, altezza, misure

Patrizia Bonetti è nata a L’Avana, Cuba, il 30 settembre 1995, sotto il segno della Bilancia. Ad oggi ha dunque 26 anni ed è alta circa 177 cm. Fin da piccola desiderosa di sfondare nel mondo dello spettacolo, ha messo subito al servizio della moda e della televisione il proprio talento e la propria bellezza. Il suo aspetto magnetico e sensuale e il suo fisico atletico le hanno infatti permesso di lavorare come modella. Nel frattempo ha frequentato l’università LUISS di Roma, città in cui risiede da diverso tempo.

L’occasione per farsi conoscere è però arrivata nel 2018, quando ha partecipato alla 15esima edizione del Grande Fratello. Nel 2022 torna sul piccolo schermo come naufraga dell‘Isola dei Famosi 2022. Inoltre, il suo nome è stato spesso menzionato nelle pagine di cronaca rosa, per via dei suoi amori tormentati con personaggi celebri.

Fidanzato e vita privata di Patrizia Bonetti

Patrizia Bonetti ha prima avuto un flirt con il manager Gianluca Vacchi, definito il Mister Enjoy. E poi è stata legata all’ex immobiliarista Stefano Ricucci, con cui la relazione si è conclusa in modo disastroso: con un processo per violenze. La Bonetti, infatti, ha accusato l’imprenditore di averla picchiata perché sorpresa a trascorrere una serata insieme al figlio di lui, Edoardo Ricucci. Pochi mesi più tardi, la modella ha intrapreso una liaison con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio. Una storia naufragata nel breve volgere di una stagione.

Patrizia Bonetti: l’aggressione

Nel 2019 Patrizia Bonetti è stata vittima di una vera e propria aggressione. All’uscita dal cinema Odeon, a Milan, la modella è stata aggredita da tre donne che si sono scagliate contro di lei.