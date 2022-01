Chi è Paolo Maddalena, il più votato al primo scrutinio per il Presidente della Repubblica

Paolo Maddalena è il candidato come Presidente della Repubblica che ha ricevuto più voti al primo scrutinio. Tuttavia, avendone ricevuti appena 36, non è stato eletto. Ecco chi è Paolo Maddalena.

Chi è Paolo Maddalena, la carriera

Paolo Maddalena è nato a Napoli e ha 85 anni. È un ex magistrato e vice presidente emerito della Corte Costituzionale. Subito dopo la laurea, conseguita presso l’Università di Napoli nel 1958, Maddalena ha iniziato l’attività didattica e di ricerca nell’ambito del diritto romano, come assistente di Antonio Guarino.

Successivamente, dopo aver esercitato come libero docente di Istituzioni di diritto romano dal 1971, ha fatto ingresso in magistratura. In qualità di giudice ha dunque spostato l’attenzione verso il diritto amministrativo e costituzionale.

Per alcuni anni ha poi insegnato presso l’Università degli Studi di Pavia, parallelamente al suo impegno come magistrato. Mentre dal 1991 al 1998 è stato titolare della cattedra Jean Monnet Diritto della Comunità Europea per il patrimonio culturale ed ambientale, all’Università degli Studi della Tuscia a Viterbo. Tra le altre cose, in quegli anni si è occupato, nelle proprie ricerche, dei profili istituzionali ed ordinamentali dell’Unione europea.

Dal 2017 è Presidente dell’associazione di promozione sociale Attuare la Costituzione, mentre dal 2019 è a capo della Consulta sul Debito del Comune di Napoli.

Il più votato al primo scrutinio

L’ex giudice della Corte Costituzionale è stato scelto dai parlamentari dell’ex Movimento 5 Stelle, coinfuiti nel Gruppo Misto e nella componente “Alternativa c’è”. E nonostante egli sia stato il candidato più votato al primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, non è stato eletto. Paolo Maddalena infatti ha ricevuto appena 36 voti, molti meno del quorum dei due terzi necessario.

Egli, noto per le sue posizioni contro il liberismo, le multinazionali e fortemente critico nei confronti di Mario Draghi, nei giorni scorsi si era detto onorato di correre per il Colle, ma consapevole di non essere più di un semplice candidato di bandiera.