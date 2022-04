Chi è Paolo Conticini, attore e concorrente di Ballando con le Stelle

Paolo Conticini è un attore italiano di 53 anni di successo, molto amato dal pubblico italiano per aver recitato in numerosi film e fiction televisive. Ultimamente ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, nel quale si è classificando al secondo posto insieme alla sua insegnante di danza Veera Kinnunen. Ma chi è Paolo Conticini? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Paolo Conticini?

Paolo Conticini ha 53 anni. È nato in Toscana, a Pisa, il 10 gennaio 1969, sotto il segno zodiacale del Capricorno. L’attore è alto 184 centimetri e pesa circa 75 chilogrammi. Nonostante abbia superato il mezzo secolo d’età, vanta un fisico scolpito e in forma, anche grazie alla sua grande passione per lo sport.

Prima di sbarcare nel mondo dello spettacolo Conticini ha svolto svariati lavori diversi. È stato modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra. Poi, è arrivata la televisione in cui subito si è distinto. Ha infatti interpretato le parti del commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni della fiction tv Provaci ancora prof con Veronica Pivetti. Ha partecipato a Tale e Quale Show e a Il Cantante Mascherato 2022. E, inoltre, ha preso parte all’edizione 2020 di Ballando con le stelle.