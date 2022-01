Chi è Paolo Celata, giornalista televisivo e volto noto del TG LA7

Giornalista e personaggio televisivo, Paolo Celata è noto soprattutto per l’impegno come inviato del TG LA7 durante le maratone Mentana: vediamo in dettaglio chi è e quali altri ruoli ha ricoperto nel corso della sua carriera.

Chi è Paolo Celata

Nato a Roma nel 1965, Celata è il pronipote da parte materna del commediografo napoletano Eduardo Scarpetta. Laureatosi con lode in Storia dei partiti politici, si è poi specializzato in Scienze della comunicazione. Dopo aver partecipato ad uno stage come autore televisivo negli studi Videa, ha iniziato la sua attività da giornalista collaborando con la pagina culturale della Voce Repubblicana e con diverse radio locali. In seguito, si è occupato di cronaca e politica per Radio Città Futura.

Nel 1996 è entrato a far parte della testata TMC Sport ed è divenuto uno dei conduttori del tg sportivo per il quale ha seguito i Mondiali di calcio Francia 1998 e gli Europei nei Paesi Bassi e Belgio nel 2000. Durante questi anni ha lavorato ai programmi settimanali Mondocalcio e TMC Motori e condotto l’edizione del rotocalco quotidiano TMC2 Sport.

Chi è Paolo Celata: l’attività a LA7

È poi entrato a far parte della redazione politica del TG LA7 diventando uno dei conduttori prima dell’edizione delle 12:30 del telegiornale e, dal 30 agosto 2010, di quella delle 7.30.

Durante la sua attività, Celata ha lavorato agli Speciali sulle grandi manifestazioni di piazza, sia dallo studio che come inviato, ma soprattutto alle maratone Mentana, condotte sotto la guida del direttore del TG LA7. Il suo volto è infatti noto per l’impegno profuso durante lo spoglio delle tornate elettorali amministrative, regionali e politiche nonché per le elezioni del Presidente della Repubblica.

Dal 2018 partecipa al programma Propaganda Live, in onda sempre su LA7, e si alterna con Francesca Fanuele ed Edgardo Gulotta come conduttore dell’edizione serale del TG LA7 nei weekend e nei giorni festivi (quando Mentana è assente).