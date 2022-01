Chi è Nino Di Matteo, il magistrato proposto dagli ex M5S per il Quirinale

Magistrato italiano e presidente dell’Anm di Palermo dal 2012, Nino Di Matteo è il nome che gli ex pentastellati de L’Alternativa hanno indicato al quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Da loro definito come “un uomo che rappresenta a pieno i valori di difesa delle istituzioni e si pone a presidio della legalità contro tutte quelle forze che cercano da sempre di sovvertirla”, vediamo chi è e di cosa si è occupato durante la sua carriera nel mondo della giustizia.

Chi è Nino Di Matteo

Nato nel 1961, Di Matteo si è diplomato presso il Liceo Classico Gonzaga e si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo. Entrato in magistratura nel 1991 come sostituto procuratore presso la DDA di Caltanissetta, nel 1999 ha assunto l’incarico di pubblico ministero a Palermo e iniziato ad indagare sulle stragi di mafia in cui sono stati uccisi Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle rispettive scorte, nonché sugli omicidi di Antonino Saetta e Rocco Chinnici.

Nel 2019 è stato eletto consigliere del Consiglio superiore della magistratura e, in seguito a minacce ricevute dai mafiosi, dal 1993 si trova sotto scorta.

Chi è Nino Di Matteo e di cosa si è occupato

Nel corso della sua carriera, il magistrato ha più volte indagato sui rapporti tra Cosa nostra e alti esponenti delle istituzioni. Attualmente è per esempio impegnato nel processo a carico dell’ex prefetto Mario Mori, accusato di reati eventualmente connessi alla trattativa Stato-mafia. In passato si è occupato anche del primo processo per l’attentato di via d’Amelio, conclusosi con la condanna di Giuseppe Orofino a nove anni, di Salvatore Profeta all’ergastolo e di Vincenzo Scarantino a diciotto anni.

Quanto all’inclinazione politica, Di Matteo non è iscritto ad alcun partito ma si è più volte espresso in maniera critica sia nei confronti di Silvio Berlusconi che di Matteo Renzi, reo a suo dire di aver promosso alcune importanti trattative politiche con il fondatore di Forza Italia condannato solo qualche mese prima per evasione fiscale.