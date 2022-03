Chi è Nikita Pelizon, nella coppia “Italia-Brasile” a Pechino Express

Nikita Pelizon è una modella e influencer di 27 anni che ha debuttato giovanissima su importanti passerelle italiane. Nel 2022 partecipa alla nuova stagione di Pechino Express, nella coppia “Italia-Brasile” con Helena Prestess. Lo show itinerante condotto da Costantino della Gherardesca non è il primo a cui partecipa la triestina. Lei è già apparsa nel piccolo schermo sia in qualità di attrice, sia come concorrente di reality show, come Ex on the Beach. Stavolta dovrà però misurarsi con un cast d’eccezione, tra cui ci sono anche Fru e Aurora Leone dei The Jackal. Ecco chi è Nikita Pelizon e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Nikita Pelizon?

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo 1994, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Fin da bambina ha dimostrato una forte passione per il mondo della moda e del fitness. Ha infatti debuttato giovanissima, a soli 18 anni, nel fashion world, arrivando a sfilare per importanti passerelle italiane, ma anche in Cina e in Sri Lanka. Successivamente si è trasferita a Milano per seguire la sua carriera di modella, che presto l’ha portata sui cataloghi di tutto il mondo.

Nel frattempo, ha coltivato anche un percorso in televisione. Nel 2018, infatti, ha debuttato a Temptation Island, reality show nel quale ha interpretato il ruolo della tentatrice. Tale esperienza le ha aperto nuove opportunità. Nikita infatti in seguito è approdata a Ex on the beach, il programma condotto da Giulia De Lellis, come ex fidanzata di Matteo Diamante. Lui è un volto noto de La Pupa e il Secchione.

Nel 2022 invece Pelizon prende parte alla nona edizione di Pechino Express in compagnia dell’amica e collega modella Helena Prestes. Insieme formeranno la coppia “Italia-Brasile”.

Il fidanzato della modella

Nikita Pelizon è stata fidanzata con Matteo Diamante, uno dei Pupi della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. I due avevano partecipato insieme allo show di Mtv Ex on the beach condotto da Giulia De Lellis. Inoltre, Diamante è noto per aver interpretato piccoli ruoli attoriali, come in Un passo dal cielo, con Terence Hill. Al momento non si sa se Nikita si sia affezionata a qualcun altro o se sia ancora single.