Chi è Nicolò Scalfi, il campione di “Caduta Libera”

Nicolò Scalfi è un ragazzo del 1999, concorrente di Caduta Libera divenuto celebre per essersi aggiudicato il titolo di campione per diverse volte consecutive. Ma chi è Nicolò Scalfi e quanto denaro è riuscito a vincere nelle varie edizioni del celebre quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti? Scopriamolo insieme.

Chi è Nicolò Scalfi?

Nicolò Scalfi, classe 99, è originario di Sarezzo, in provincia di Brescia, dove vive insieme alla famiglia. Amante dell’arte e della letteratura, è uno studente di Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Brescia. Inoltre, pare abbia intenzione, unta volta terminati gli studi, di intraprendere la carriera giornalistica. Attualmente infatti lavora presso la redazione di BresciaOggi.

Per la prima volta si è presentato negli studi di Caduta Libera, a Cologno Monzese, quando aveva appena 20 anni. Solo nella prima stagione del celebre quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, il ragazzo è riuscito a portarsi a casa più di 200 mila euro, superando le 18 puntate e replicando il successo nella seconda stagione.

In totale Nicolò Scalfi ha partecipato a ben 88 episodi, vincendo una somma pari a 772 mila euro, escludendo le edizioni speciali come quella dedicata ai campionissimi. In occasione di una delle puntate straordinarie, nel 2019, ha portato a casa altri 76 mila euro. Inoltre, durante la trasmissione Nicolò Scalfi si è guadagnato l’affetto del pubblico, che lo sostiene e tifa per lui.

La vita privata del campione

Al momento, il campione ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv di essere single. In passato ha comunque avuto diverse esperienze: dopo la breve ma intensa relazione con una sua compagna di avventura negli studi Mediaset Valeria Filippetti, Nicolò è stato insieme a Sara Mustari con la quale si è lasciato poco dopo. Successivamente non sono note le sue frequentazioni o relazioni, fatto sta che al momento si gode la vita da single finché non troverà l’anima gemella.