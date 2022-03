Chi è Neri Marcorè, l’imitatore di Alberto Angela e Giuseppe Conte

Neri Marcorè è un noto attore e imitatore italiano di 55 anni. Originario di Porto Sant’Elpidio, il comico si è distinto con successo sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha esordito nel programma per dilettanti La Corrida nel 1988 e lunedì 28 febbraio 2022 è ospite a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di RaiUno condotto da Serena Bortone. Ecco chi è Neri Marcorè e cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Chi è Neri Marcorè: quando è nato, dove, altezza

Neri Marcorè è nato a Porto Sant’Elpidio (Fermo) il 31 luglio 1966, sotto il segno zodiacale del Leone. Oggi dunque ha 55 anni ed è alto 188 cm. In molti si chiedono se il suo nome sia in realtà un nome d’arte. Ma all’anagrafe l’attore è davvero registrato così. Infatti, Neri in latino deriva da niger, e indica una persona dalla carnagione o dai capelli scuri.

L’attore, imitatore, comico, nonché conduttore televisivo ha riscosso successo sia in televisione che al cinema, ma ha incominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1988. Anno del suo esordio, Neri Marcorè è per la prima volta apparso nel celebre programma per dilettanti La Corrida, allora diretto da Corrado, vincendolo.

Giuseppe Conte e quella di Alberto Angela. Quest’ultima è stata talmente apprezzata dal divulgatore, che lo stesso Alberto Angela ha partecipato ad alcuni sketch del comico ispirati a lui. L’attore ha anche incontrato l’ex presidente del consiglio, come ha raccontato in una precedente intervista a Oggi è un altro giorno. Tra le sue imitazioni più celebri si ricordano quella dell’ex premiere quella diQuest’ultima è stata talmente apprezzata dal divulgatore, che lo stesso Alberto Angela ha partecipato ad alcuni sketch del comico ispirati a lui. L’attore ha anche incontrato l’ex presidente del consiglio, come ha raccontato in una precedente intervista a Oggi è un altro giorno.

Inoltre, dal 25 febbraio Neri Marcorè è il volto di Osho, il santone de noantri: la serie comedy in dieci puntate da 25 minuti intitolata Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio è disponibile in esclusiva su RaiPlay.

Chi è la moglie dell’attore?

Neri Marcorè è sposato dal 1995 con Selene Marcorè, fidanzata storica da cui ha avuto tre figli: i gemelli Nicola e Marianna nati nel 1999 e Elia nato nel 2001. La famiglia Marcorè vive a Roma, in un bellissimo appartamento.