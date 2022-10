Chi è Neja, la cantante di Restless: età, marito, carriera e canzoni

Chi è Neja? La cantante di Restless è una voce affermata nel panorama della musica italiana. Nata in provincia di Torino, e oggi 50enne, l’artista è diventata celebre grazie alla musica dance. Dopo aver spaziato da repertori di musica celtica a gospel, ha abbracciato il genere che ha decretato il suo successo, con circa 4 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Chi è Neja: età, carriera canzoni

Neja, all’anagrafe Agnese Cacciola, è nata a Rivoli, in provincia di Torino, il 15 agosto 1972. Ad oggi, dunque, ha 50 anni. È una cantante tra le più affermate nel panorama artistico nazionale. Si è appassionata alla musica sin da piccola, iniziando a suonare il pianoforte alla tenera età di 6 anni. Proseguendo con lezioni di canto da adolescente è entrata a far parte di gruppi jazz e gospel, esibendosi in vari locali della sua città.

L’esordio discografico è arrivato nel 1996, quando Agnese è stata contattata dal produttore Alex Bagnoli, che ha deciso di metterla sotto contratto. Con lui incide il primo singolo, Hallo, di genere dance: un netto passaggio di stile per l’artista che fino ad allora aveva cantato gospel e jazz.

A febbraio del 1998 è uscito invece il singolo Restless, tormentone estivo di quell’anno che ha scalato le vette delle classifiche dance italiane. Nel settembre dello stesso anno è la volta di Shock!, e anche con questo singolo Neja raggiungerà la vetta delle classifiche dance italiane. Contemporaneamente, i suoi lavori le hanno permesso di farsi conoscere anche a livello internazionale. Un’apertura globale confermata anche dal seguente The Game, brano di enorme successo.

Forte di questi risultati, Neja ha lanciato il suo primo album, in cui variava dalla dance al pop, dall’R&B a brani più intimi e acustici. La sua carriera è proseguita a gonfie vele, a cavallo tra vecchio e nuovo secolo, con successi come Singin’ Nanana. Una nuova svolta è arrivata con il singolo Hot Stuff, un altro dei suoi grandi successi.

Tra i suoi brani più famosi, oltre a quelli già citati, ricordiamo:

Time Flies

Back 4 the morning

Looking 4 Something

Nearness of you

Night and day

Who’s gonna be

Il marito della cantante

Sulla sua vita sentimentale di Neja non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che ha una splendida figlia e un bel gatto, ma non sappiamo se al momento abbia un fidanzato o meno. In passato ha avuto una relazione con Jeffrey Jay degli Eiffel 65.